Смех сквозь слезы: как соцсети отреагировали на поражение России в матче с хорватами

Российская сборная по футболу уступила Хорватии во вчерашнем матче, судьбу которого решил неудачный автогол Федора Кудряшова, со счетом 0:1. Из-за этого команда лишилась прямой путевки на ЧМ-2022 в Катаре, однако не все потеряно — побороться за место под солнцем мы сможем на стыковых отборочных матчах весной.

Как обычно, реакция преданных болельщиков не заставила себя ждать, а соцсети сделали главное — сохранили написанное. И пока сборная под руководством Валерия Карпина разбирает ошибки, ФАН собрал мнения и лучшие мемы о случившемся от российских пользователей.

Под удар диванных комиков попали все, но больше всего досталось, конечно, защитнику сборной.

Prt Scr twitter.com / @vgikofficial

Prt Scr twitter.com / @anastasiavesper

Prt Scr twitter.com / @LigaTV

Зато к 22-летнему вратарю Матвею Сафронову претензий нет — тот всю игру отражал атаки хорватов, пусть и ценой собственной чистоты. Это, несомненно, вызвало и восторг, и уважение со стороны болельщиков.

Prt Scr twitter.com / @EduardPalgunov

Prt Scr twitter.com / @_germionaSve_

Пока хорваты праздновали победу, российским поклонникам футбола только и оставалось что прятать горечь поражения за мемами. Однако больнее всего было главному тренеру Валерию Карпину, взявшему на себя вину за столь нелепый проигрыш.

Prt Scr twitter.com / @Eurosport_RU

Prt Scr twitter.com / @elencoory

Но, несмотря ни на что, наша команда держалась стойко даже после оглашения результатов, а после поблагодарила фанатов за поддержку.

Prt Scr twitter.com / @TeamRussia

Теперь остается ждать и верить, что работа над ошибками пройдет успешно и что спортсмены порадуют нас на предстоящих весенних играх. Тогда реакция соцсетей тоже не заставит себя ждать, правда, будет куда более радостной и восторженной.