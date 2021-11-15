Смех сквозь слезы: как соцсети отреагировали на поражение России в матче с хорватами

Российская сборная по футболу уступила Хорватии во вчерашнем матче, судьбу которого решил неудачный автогол Федора Кудряшова, со счетом 0:1. Из-за этого команда лишилась прямой путевки на ЧМ-2022 в Катаре, однако не все потеряно — побороться за место под солнцем мы сможем на стыковых отборочных матчах весной.
Как обычно, реакция преданных болельщиков не заставила себя ждать, а соцсети сделали главное — сохранили написанное. И пока сборная под руководством Валерия Карпина разбирает ошибки, ФАН собрал мнения и лучшие мемы о случившемся от российских пользователей.
Под удар диванных комиков попали все, но больше всего досталось, конечно, защитнику сборной.
Зато к 22-летнему вратарю Матвею Сафронову претензий нет — тот всю игру отражал атаки хорватов, пусть и ценой собственной чистоты. Это, несомненно, вызвало и восторг, и уважение со стороны болельщиков.
Пока хорваты праздновали победу, российским поклонникам футбола только и оставалось что прятать горечь поражения за мемами. Однако больнее всего было главному тренеру Валерию Карпину, взявшему на себя вину за столь нелепый проигрыш.
Но, несмотря ни на что, наша команда держалась стойко даже после оглашения результатов, а после поблагодарила фанатов за поддержку.
Теперь остается ждать и верить, что работа над ошибками пройдет успешно и что спортсмены порадуют нас на предстоящих весенних играх. Тогда реакция соцсетей тоже не заставит себя ждать, правда, будет куда более радостной и восторженной.