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Политолог Рогов объяснил, почему Чехия хочет помочь Польше на границе с Белоруссией
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Общество
Политолог Рогов объяснил, почему Чехия хочет помочь Польше на границе с Белоруссией
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Желание чешских властей помочь Польше выйти из миграционного кризиса — это попытка доказать европейской общественности, что Прага — значимый игрок на политической арене. В этом уверен политолог Владимир Рогов. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Я думаю, что заявление о желании помочь Польше связано с тем, что у чехов уже есть понимание, что есть какое-то тактическое решение, которое созрело в Брюсселе или в Берлине. Именно поэтому Чехия стала предлагать помощь. Не потому что она так хочет активно участвовать в этой проблеме, а хочет просто отметить свою политическую роль в общеевропейском доме, который на самом деле трещит по швам», — подчеркнул политолог.

По словам собеседника ФАН, миграционный кризис на польско-белоруской границе создан искусственно и, по сути, поляки сделали из мухи слона.

«Не столь велика проблема, сколь велико желание Польши поднять ставки для того, чтобы дипломаты европейского союза оставили Польшу в покое. Ведь ранее Польша начала принимать решения, которые доказывают приоритет национального права над общеевропейским. И им теперь выписывают миллионные штрафы евро. И основная торговля, которая сейчас идет, это «давайте мы сейчас будем решать проблемы беженцев, но вы снимете с нас ежедневный штраф, который столь велик для польского бюджета», — рассказал Рогов.

Кроме того, политолог убежден, что страны Евросоюза хотят не решить миграционную проблему, а заработать на ней.

«Вся информационная составляющая этого кризиса — это не о беженцах, это о роли той или иной европейской страны в архитектуре общеевропейской внутренней политики прежде всего, даже не внешней. Каждая из стран хочет каким-то образом заработать: или финансово — получить компенсации, или же получить политические дивиденды», — подвел итог эксперт.

Накануне министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности помочь Польше в ситуации с нелегальными мигрантами. Министр считает, что ситуация на польско-белорусской границе ужасна и несет угрозу региональной безопасности.

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мигранты евросоюз белоруссия владимир рогов чехия польско-белорусский кризис
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