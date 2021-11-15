Правительство Карелии: северные надбавки для жителей региона сохранятся

Петрозаводск, 15 ноября. Надбавки для жителей Карелии будут сохранены вне зависимости от указа президента России Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе правительства республики.

Надбавки к заработной плате как для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в Карелии сохранятся. Также останутся неизменными и другие льготы, полагающиеся россиянам с северных районов, например, дополнительные дни для отпуска.

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.

Поводом для объявления стал опубликованный на портале правовой информации указ президента России Владимира Путина от 12 ноября. Из документа следует, что районы Республики Коми и Карелии могут быть лишены статуса Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В Кремле допустили, что указ Путина носит сугубо технический характер.