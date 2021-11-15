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Санкции условны: аналитик Разуваев оценил интерес зарубежных инвесторов к «Совкомфлоту»
Экономика
Санкции условны: аналитик Разуваев оценил интерес зарубежных инвесторов к «Совкомфлоту»
ТАСС  /  Федосеев Лев

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в разговоре с ФАН оценил интерес зарубежных инвесторов к группе компаний «Совкомфлот».

ГК «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение на десять лет на сумму 110 миллионов долларов США с тремя международными банками. Денежные средства будут направлены на строительство двух челночных танкеров типоразмера «Афрамакс». Суда предназначены для работы в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-1».

По мнению независимого аналитика Разуваева, данные кредитные договоренности положительно характеризуют «Совкомфлот».

«Во-первых, это говорит о том, что санкции достаточно условны, если «Совкомфлот» привлекает зарубежные деньги. Понятно, что на фоне негативного отношения к России, деньги может привлекать либо сама РФ, либо «фишки». Могу сказать, что «Совкомфлот» — это «фишка», — отмечает эксперт.

Санкции условны: аналитик Разуваев оценил интерес зарубежных инвесторов к «Совкомфлоту»
alpari.ru /

Как отмечает аналитик, на сегодняшний день ставки в мире находятся на довольно низком уровне, поэтому «занимать [ниши] очень комфортно».

«Данное решение мне представляется очень хорошим. Конечно, здесь будет дальнейший рост компании, будет развитие за счет того, что эти деньги будут использованы. Вообще не так много денег у нас сейчас привлекается на внешних рынках. Так что это отрадный факт, положительный момент. Я повторюсь, этот момент показывает, что санкции достаточно условны», — заключил аналитик Разуваев.

В период пандемии проигравших от нее компаний куда больше, чем выигравших, но такие тоже есть. Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил об этом в интервью ФАН.

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разуваев совкомфлот
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