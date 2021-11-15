Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:26
17:25
Спорт
Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
17:11
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
Все новости

Кассовые сборы блокбастера «Вечные» за выходные превысили 200 млн рублей в России
Общество
Кассовые сборы блокбастера «Вечные» за выходные превысили 200 млн рублей в России
Кадр из фильма «Вечные»

Москва, 15 ноября. Блокбастер «Вечные» студии Marvel возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Картина обошла по кассовым сборам мультфильм «Кощей. Начало».

Новый фильм четвертой фазы киновселенной Marvel «Вечные» был прохладно встречен кинокритиками и первыми зрителями после премьеры, которая состоялась 8 ноября. Однако неоднозначные отзывы не помешали кассовому успеху картины. Так, сборы фильма уже перешагнули за отметку в 218,6 млн рублей по итогам второго уикенда с 11 по 14 ноября. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Общая сумма сборов превысила 393 млн рублей.

На втором месте оказался мультфильм «Кощей. Начало», который заработал за выходные 29,6 млн рублей, передает «Культуромания». Третью строчку в списке лидеров проката занял анимационный фильм «Неисправимый Рон» — сборы составили 23,3 млн рублей, сообщает телеканал «360».

На четвертом месте оказался шпионский боевик «Не время умирать». Блокбастер заработал 19 млн рублей за уикенд. Ранее звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон заявил, что не против сыграть нового Джеймса Бонда в будущем перезапуске франшизы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кассовые сборы блокбастера «Вечные» за выходные превысили 200 млн рублей в России
кино прокат вечные
Комментировать