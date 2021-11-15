Кассовые сборы блокбастера «Вечные» за выходные превысили 200 млн рублей в России

Москва, 15 ноября. Блокбастер «Вечные» студии Marvel возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Картина обошла по кассовым сборам мультфильм «Кощей. Начало».

Новый фильм четвертой фазы киновселенной Marvel «Вечные» был прохладно встречен кинокритиками и первыми зрителями после премьеры, которая состоялась 8 ноября. Однако неоднозначные отзывы не помешали кассовому успеху картины. Так, сборы фильма уже перешагнули за отметку в 218,6 млн рублей по итогам второго уикенда с 11 по 14 ноября. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Общая сумма сборов превысила 393 млн рублей.

На втором месте оказался мультфильм «Кощей. Начало», который заработал за выходные 29,6 млн рублей, передает «Культуромания». Третью строчку в списке лидеров проката занял анимационный фильм «Неисправимый Рон» — сборы составили 23,3 млн рублей, сообщает телеканал «360».

На четвертом месте оказался шпионский боевик «Не время умирать». Блокбастер заработал 19 млн рублей за уикенд. Ранее звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон заявил, что не против сыграть нового Джеймса Бонда в будущем перезапуске франшизы.