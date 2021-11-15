США предложили экипажам «Аэрофлота» получать визы в Армении

Вашингтон, 15 ноября. Вашингтон предложил экипажам российской авиакомпании «Аэрофлот» получать американские визы в Ереване. Об этом сообщили дипломатические источники.

Информатор прокомментировал ТАСС ситуацию вокруг российского авиаперевозчика. По словам источника, власти США согласились принимать экипажи «Аэрофлота» в столице Армении в свое посольстве.

«То есть люди летят, чтобы получить визу, в Ереван», — уточнил информатор.

Такие меры могут осуществляться, чтобы вызвать недовольство россиян в связи с запретом на наем граждан РФ и других стран в диппредставительство США в Москве.

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд ранее посетила Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ее визите. По словам дипломата, Нуланд смогла приехать после выдачи американской визы российскому сотруднику.