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Багдад направит в Белоруссию самолет для желающих вернуться в Ирак беженцев
Весь мир
Багдад направит в Белоруссию самолет для желающих вернуться в Ирак беженцев
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Багдад, 15 ноября. Иракское правительство заявило об организации рейса для репатриации своих граждан, находящихся на польско-белорусской границе. Отправка самолета запланирована на 18 ноября. Представитель МИД республики Ахмед аль-Саххаф заявил, что на данный момент добровольное желание вернуться выразил 571 человек, однако не сообщил количество мест в авиалайнере.

Ранее несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, большинство из которых являются курдами, разбили в указанном районе лагерь, пытаясь с территории Белоруссии попасть в Европу. Это привело к конфликту между ЕС с одной стороны и Минском с другой. Запад обвинил в инциденте власти Белоруссии, поскольку они якобы поощряли мигрантов приезжать в свою страну, а затем пытался выдворить их за границу.

Авиасообщение между столицами Ирака и Белоруссии приостановлено с августа, а дипломатические миссии Минска в Багдаде и Эрбиле прекратили работать более недели назад. Целью этих действий было сокращение потока беженцев с Ближнего Востока. Частично ограничения выполнили свою роль, однако вскоре мигранты начали пользоваться непрямыми рейсами через Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

В свою очередь, Польша сосредоточила в приграничных районах 30-тысячную группировку войск, заявив о готовности применить оружие, если приезжие попытаются прорваться на территорию страны.

В начале прошлого года похожий инцидент произошел в Греции, куда толпы мигрантов стремились попасть из Турции. В данном же случае роль Анкары тоже усмотрели — с 2019 года авиалинии республики перевозили в Белоруссию тысячи беженцев со своей территории, поскольку никаких ограничений для этого тогда не было.

Одновременно ряд экспертов напомнил, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана уже неоднократно использовало мигрантов как рычаг давления на Евросоюз, и, по некоторым мнениям, «научило» этому и Минск. Тем не менее Анкара отвергла подобные претензии в свой адрес и на фоне эскалации напряженности 12 ноября запретила турецким авиалиниям перевозить в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена, население которых наиболее активно пытается покинуть свои страны.

Москва, а также ряд независимых аналитиков указали на политику двойных стандартов, которой придерживается Евросоюз в данном инциденте: во время аналогичного происшествия на турецко-греческой границе ЕС воздержался от обвинений в адрес Анкары, в то время, как сейчас активно критикует Минск. В свою очередь, организация пригрозила ввести санкции против авиакомпаний, участвовавших в «торговле людьми», и направить своих чиновников в страны-источники транзита мигрантов, чтобы убедиться в принятии необходимых мер и предотвратить попадание беженцев в «белорусскую ловушку».

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беженцы белоруссия ирак миграционный кризис
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