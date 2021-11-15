Багдад направит в Белоруссию самолет для желающих вернуться в Ирак беженцев

Багдад, 15 ноября. Иракское правительство заявило об организации рейса для репатриации своих граждан, находящихся на польско-белорусской границе. Отправка самолета запланирована на 18 ноября. Представитель МИД республики Ахмед аль-Саххаф заявил, что на данный момент добровольное желание вернуться выразил 571 человек, однако не сообщил количество мест в авиалайнере.

Ранее несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, большинство из которых являются курдами, разбили в указанном районе лагерь, пытаясь с территории Белоруссии попасть в Европу. Это привело к конфликту между ЕС с одной стороны и Минском с другой. Запад обвинил в инциденте власти Белоруссии, поскольку они якобы поощряли мигрантов приезжать в свою страну, а затем пытался выдворить их за границу.

#Iraq to start repatriating citizens in Belarus starting Thursday, foreign ministry says.



▪️Iraq announced Monday that 571 Iraqi citizens have been detected in eight camps on the #Poland-#Belarus border. pic.twitter.com/WFNK7hPLrK — EHA News (@eha_news) November 15, 2021

Авиасообщение между столицами Ирака и Белоруссии приостановлено с августа, а дипломатические миссии Минска в Багдаде и Эрбиле прекратили работать более недели назад. Целью этих действий было сокращение потока беженцев с Ближнего Востока. Частично ограничения выполнили свою роль, однако вскоре мигранты начали пользоваться непрямыми рейсами через Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

В свою очередь, Польша сосредоточила в приграничных районах 30-тысячную группировку войск, заявив о готовности применить оружие, если приезжие попытаются прорваться на территорию страны.

В начале прошлого года похожий инцидент произошел в Греции, куда толпы мигрантов стремились попасть из Турции. В данном же случае роль Анкары тоже усмотрели — с 2019 года авиалинии республики перевозили в Белоруссию тысячи беженцев со своей территории, поскольку никаких ограничений для этого тогда не было.

Another wave of migrants led by #Belarus security forces arrived to #Polish crossing point today.

Belarus and #Turkey should be sanctioned hard - for using migrants for their political agenda against the #EU! pic.twitter.com/yIWBoCF0EX — ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ☀️ (@MArizanti) November 15, 2021

Одновременно ряд экспертов напомнил, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана уже неоднократно использовало мигрантов как рычаг давления на Евросоюз, и, по некоторым мнениям, «научило» этому и Минск. Тем не менее Анкара отвергла подобные претензии в свой адрес и на фоне эскалации напряженности 12 ноября запретила турецким авиалиниям перевозить в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена, население которых наиболее активно пытается покинуть свои страны.

Москва, а также ряд независимых аналитиков указали на политику двойных стандартов, которой придерживается Евросоюз в данном инциденте: во время аналогичного происшествия на турецко-греческой границе ЕС воздержался от обвинений в адрес Анкары, в то время, как сейчас активно критикует Минск. В свою очередь, организация пригрозила ввести санкции против авиакомпаний, участвовавших в «торговле людьми», и направить своих чиновников в страны-источники транзита мигрантов, чтобы убедиться в принятии необходимых мер и предотвратить попадание беженцев в «белорусскую ловушку».