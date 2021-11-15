Опра Уинфри высказалась о романе Адель со спортивным агентом

Лос-Анджелес, 15 ноября. Известная американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у популярной исполнительницы Адель. В нем артистка рассказала о новом романе и принятии себя.

Телеканал CBS выпустил долгожданное интервью с обладательницей музыкальной премии «Грэмми». Во время беседы Адель рассказала, что чувствует себя виноватой за развалившийся первый брак с бизнесменом Саймоном Коннеки. После развода у звезды начались сильные приступы тревожности, с которыми ей помогло справиться занятие спортом. Именно благодаря этому британская исполнительница постепенно пришла к принятию самой себя. Вскоре в ее жизни появился и новый возлюбленный — спортивный агент Рич Пол.

Опра Уинфри не могла не прокомментировать услышанное в интервью. Она считает, что 33-летняя Адель наконец-то полюбила искренне не только другого человека, но и саму себя.

«Впервые в жизни она влюблена и при этом продолжает любить саму себя», — передаетслова ведущей издание Yahoo Entertainment.

Ранее стало известно, что популярная исполнительница не просто встречается со спортивным агентом, а пара уже задумывается о свадьбе. Некоторое время назад Адель заметили на улицах Лондона с шикарным помолвочным кольцом на руке. О дате свадьбы артистка пока предпочитает не говорить.