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Опра Уинфри высказалась о романе Адель со спортивным агентом
Шоу-бизнес
Опра Уинфри высказалась о романе Адель со спортивным агентом
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 15 ноября. Известная американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у популярной исполнительницы Адель. В нем артистка рассказала о новом романе и принятии себя.

Телеканал CBS выпустил долгожданное интервью с обладательницей музыкальной премии «Грэмми». Во время беседы Адель рассказала, что чувствует себя виноватой за развалившийся первый брак с бизнесменом Саймоном Коннеки. После развода у звезды начались сильные приступы тревожности, с которыми ей помогло справиться занятие спортом. Именно благодаря этому британская исполнительница постепенно пришла к принятию самой себя. Вскоре в ее жизни появился и новый возлюбленный — спортивный агент Рич Пол.

Опра Уинфри не могла не прокомментировать услышанное в интервью. Она считает, что 33-летняя Адель наконец-то полюбила искренне не только другого человека, но и саму себя.

«Впервые в жизни она влюблена и при этом продолжает любить саму себя», — передаетслова ведущей издание Yahoo Entertainment.

Ранее стало известно, что популярная исполнительница не просто встречается со спортивным агентом, а пара уже задумывается о свадьбе. Некоторое время назад Адель заметили на улицах Лондона с шикарным помолвочным кольцом на руке. О дате свадьбы артистка пока предпочитает не говорить.

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