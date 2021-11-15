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«Газпром» поставил в Германию и Италию рекордные объемы газа

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 16:12
Экономика
«Газпром» поставил в Германию и Италию рекордные объемы газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 15 ноября. Российская компания «Газпром» в период с 1 января по 15 ноября текущего года добыл 445 млрд кубометров газа, что на 15,2% больше, чем в 2020 году, говорится в сообщении холдинга.

В частности, «Газпром» нарастил экспорт в Турцию, Германию, Италию, Румынию, Сербию, Болгарию, Польшу, Грецию, Словению и Финляндию. К странам, в которым компания уже экспортировала больше газа, чем за весь прошлый год, добавились Германия и Италия — крупнейшие потребители российского газа в Евросоюзе.

«Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома"», — добавили в холдинге.

«Газпром» ранее отказался от дополнительного транзита голубого топлива через территории Украины и Польши в декабре 2021 года. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в размере до 9,8 млн кубометров, однако по итогам торгов эти объемы остались невостребованными.

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Газпром поставки газа в Европу объемы добычи газа
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