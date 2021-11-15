Хартум, 15 ноября. Новый переходный Суверенный совет Судана во время первого заседания сообщил главнокомандующему вооруженными силами Абдель Фаттаху аль-Бурхану, что сформирует гражданское правительство в следующие несколько дней.

Руководитель армии заявил, что видение будущего позволит достичь целей декабрьской революции, поскольку воплотит лозунги о свободе, мире и справедливости в реальность. В ответ верховный орган обязался представить оптимальную модель управления страной, которая удовлетворит суданцев.

Ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал новый переходный Суверенный совет и сделал командующего Силами быстрой поддержки Мухаммада Хамдана Дагло первым заместителем, которого 12 ноября привели к присяге в качестве вице-президента ведомства.

В состав нового верховного органа вошли 13 человек, в том числе девять из предыдущего одноименного института власти и четыре новых. Еще одного члена должны выдвинуть восточные регионы страны, но решение осталось под вопросом.

В конце октября политический кризис и разногласия внутри правящей коалиции Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) стали причиной решения главнокомандующего ВС распустить Суверенный совет и ввести чрезвычайное положение в стране. Так, Абдель Фаттах аль-Бурхан скорректировал национальный переход к демократии.

На фоне случившегося официальный представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно не исключил европейских санкций против Хартума. По его словам, западные страны введут ограничения, если военные откажутся от политического диалога. Кроме того, ЕС скоординировал действия с Международным валютным фондом, а США попытались повлиять на Судан через Израиль.

Примечательно, что президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей указывал на двойные стандарты Запада в вопросе восточноафриканского государства. По его мнению, с приходом военных к власти у нации появилась возможность самоопределиться, что не устроило союзников Вашингтона.