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Голкипер Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»
Спорт
Голкипер Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков обратился к своему брату Александру, который является главным тренером «Нижнего Новгорода». Команды встретятся в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голкипер в своем обращении перефразировал псевдоним экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова «бил, бью и буду бить».

Голкипер Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»
Pr Scr instagram.com / @zenit_spb

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — произнес Кержаков в опубликованном в Instagram-аккаунте «Зенита» видео.

Встреча пройдет 19 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге, старт — в 19:00 по московскому времени. В прошлом туре российского чемпионата подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0.

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