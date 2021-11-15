Голкипер Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков обратился к своему брату Александру, который является главным тренером «Нижнего Новгорода». Команды встретятся в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голкипер в своем обращении перефразировал псевдоним экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова «бил, бью и буду бить».

Pr Scr instagram.com / @zenit_spb

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — произнес Кержаков в опубликованном в Instagram-аккаунте «Зенита» видео.

Встреча пройдет 19 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге, старт — в 19:00 по московскому времени. В прошлом туре российского чемпионата подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0.