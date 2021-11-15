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Президент Турции Эрдоган провозгласил себя самым опытным мировым лидером
Политика
Президент Турции Эрдоган провозгласил себя самым опытным мировым лидером
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 15 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он является самым опытным из числа мировых лидеров, поэтому «знает мир».

Выступая на встрече с молодежью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, он отметил, что говорит это не для хвастовства, а чтобы определить свое место среди других лидеров..

«Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — пояснил турецкий президент.

Ранее турецкая полиция начала расследование сообщений в Сети об ухудшении здоровья и смерти Эрдогана. Сейчас под следствием находятся 30 человек, распространивших посты в Twitter о его кончине.

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