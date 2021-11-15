Президент Турции Эрдоган провозгласил себя самым опытным мировым лидером

Анкара, 15 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он является самым опытным из числа мировых лидеров, поэтому «знает мир».

Выступая на встрече с молодежью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, он отметил, что говорит это не для хвастовства, а чтобы определить свое место среди других лидеров..

«Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — пояснил турецкий президент.

Ранее турецкая полиция начала расследование сообщений в Сети об ухудшении здоровья и смерти Эрдогана. Сейчас под следствием находятся 30 человек, распространивших посты в Twitter о его кончине.