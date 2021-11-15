Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны в январе 2022 года

Москва, 15 ноября. Первые результаты Всероссийской переписи населения будут озвучены в январе следующего года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Глава ведомства отметил, что раньше на подведение итогов переписи уходило по три-четыре года. Однако сейчас на это требуется около двенадцати месяцев.

«В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 2022 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные», — объяснил Малков.

По его словам, первый этап переписи завершился в ночь на 15 ноября. А второй этап, который уже начался, представляет собой обработку и оценку полученных данных.

Перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она состоялась как в традиционном варианте, так и в онлайн-режиме.