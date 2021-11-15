Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:25
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
17:11
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
17:09
Общество
Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Все новости

Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны в январе 2022 года
Общество
Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны в январе 2022 года
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 15 ноября. Первые результаты Всероссийской переписи населения будут озвучены в январе следующего года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Глава ведомства отметил, что раньше на подведение итогов переписи уходило по три-четыре года. Однако сейчас на это требуется около двенадцати месяцев.

«В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 2022 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные», — объяснил Малков.

По его словам, первый этап переписи завершился в ночь на 15 ноября. А второй этап, который уже начался, представляет собой обработку и оценку полученных данных.

Перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она состоялась как в традиционном варианте, так и в онлайн-режиме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны в январе 2022 года
россия результаты перепись населения
Комментировать