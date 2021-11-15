«Чужой» Ридли Скотта вошел в топ-5 культовых научно-фантастических фильмов

Москва, 15 ноября. Голливудские режиссеры все чаще обращаются к научной фантастике для вдохновения и создания не только кассовых перезапусков, но и продолжения успешных франшиз. Журналисты составили список главных фильмов в этом жанре.

«Чужой» Ридли Скотта по праву считается классикой не только научной фантастики, но жанра хоррор. Первый фильм в череде успешных проектов вышел в 1979 году под лозунгом «В космосе никто не услышит твой крик». Картина рассказывает о группе космонавтов, которые возвращаются на Землю после грузовой экспедиции. Корабль перехватывает неизвестный сигнал, его экипаж высаживается на планете, откуда тот доносится. Именно там герои находят коконы и узнают, что послание было предупреждением об опасности.

Тремя годами позднее Скотт представил Голливуду «Бегущего по лезвию» — экранизацию романа Филипа Дика. Сюжет разворачивается в далеком будущем, где детектив Рик Декард должен найти и избавиться от группы репликантов. Картина провалилась в прокате, но с годами завоевала статус культовой.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» /

Газета «Культура» также включила в топ-5 культовых картин «Химеру» 2009 года — фильм Винченцо Натали в жанре боди-хоррор. По сюжету супруги Эльза и Клайв проводят эксперимент, в результате которого создают гибрид животного и человека. Пара решает воспитать существо, но после напряженной поездки за город пытается уничтожить свое творение.

«Вспомнить все» Пола Верховена — еще одна экранизация произведения Филипа Дика. Главный герой Даг (Арнольд Шварценеггер) начинает увлекаться имплантами, чтобы избавиться от скуки. Со временем он перестает понимать, кто он — простой рабочий или спецагент.

Кадр из фильма «Вспомнить всё» /

«Парк Юрского периода» Стивена Спилберга основан на рассказе знаменитого фантаста Майкла Крайтона. Сюжет картины стартует с приезда группы археологов в парк развлечений, где представлены искусственно выращенные динозавры. Несмотря на меры предосторожности, хищникам удается выйти из-под контроля и все посетители оказываются в смертельной опасности.

Скотт ранее резко раскритиковал фильмы Marvel во время промо-кампании байопика «Дом Gucci». Режиссер назвал никуда не годными сценарии блокбастеров.