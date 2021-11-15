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Пожарные помогли упавшей на пол жительнице Курской области с лишним весом

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 15:58
Общество
Пожарные помогли упавшей на пол жительнице Курской области с лишним весом
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Курск, 15 ноября. Спасатели подняли упавшую на пол женщину, которая страдает от избыточного веса. Инцидент произошел в Курской области.

Необычную помощь оказали пожарные из Курской области. К ним обратились родственники женщины, которая проживает в Верхней Гремячке Щигровского района. Из-за заболевания пациентка вынуждена все время проводить на диване. Кроме того, она страдает от избыточного веса.

Однажды ночью жительница Курской области упала с кровати. Дочь и супруг не смогли самостоятельно поднять женщину и обратились на помощью в региональную пожарно-спасательную часть. Специалисты экстренно прибыли на место.

«Женщину аккуратно положили на плед и переместили на спальное место», — рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

Упавшего в полынью рыбака ранее спасли в Новосибирской области. Находившиеся неподалеку двое мужчин вытащили его с помощью троса.

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