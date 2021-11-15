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Выставку кнопок для лифтов организовали в Токио
Видео

Японская фабрика по производству лифтов устроила необычную выставку своей продукции. Компания представила ассортимент разноцветных кнопок, которые можно нажимать без ограничений.

Креативный проект придумали сотрудники лифтостроительного завода в Токио. Чтобы привлечь внимание к своей продукции, компания организовала выставку кнопок. На большом дисплее представили тысячу электронных пуговок, которые загораются при нажатии. По словам сотрудников фабрики, экспозиция вызвала интерес у маленьких детей.

«Когда дети видят экспозицию, они всегда взволнованы. Вы только представьте — тысяча разноцветных кнопок! Зачастую родители запрещают своим детям дотрагиваться до кнопок. Но здесь их можно нажимать сколько душе угодно», — рассказала представительница компании Кокоро Огура.

Выставка вызвала большой интерес у жителей Токио. Многие стали приходить на производство семьями. По словам посетителей, малыши остались в восторге от возможности понажимать на яркие клавиши.

«Моего ребенка всегда очень интересовали кнопки в лифтах. Узнав о выставке, я сразу поняла — нам нужно прийти сюда. И знаете, мы многому научились», — отметила посетительница вставки Ая Сотоока.

Необычный кнопочный тренажер пришелся по душе и взрослым: нажатие клавиш расслабляет, отвлекая от повседневных забот.

 

 

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япония лифт выставка кнопки
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