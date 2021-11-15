Суд в Брянске обязал скупого отельера выплатить горничной 150 тыс. вместо 23 тыс. рублей

Брянск, 15 ноября. Скупой владелец брянского гостинично-развлекательного комплекса был признан судом виновным в задержке зарплаты.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель в период с февраля 2020-го по апрель 2021-го не выплачивал зарплату горничной гостинично-развлекательного комплекса «Гостиный дом». Задолженность перед ней составила 23 тысячи рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, передает ИА «Стрела».

Суд признал нерадивого отельера виновным и обязал его выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Законные права горничной были защищены в полном объеме.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении председателя отделения организации «Всероссийское общество автомобилистов» в Павловском районе Краснодарского края в связи с задержкой зарплаты сотрудникам.