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Суд в Брянске обязал скупого отельера выплатить горничной 150 тыс. вместо 23 тыс. рублей
Общество
Суд в Брянске обязал скупого отельера выплатить горничной 150 тыс. вместо 23 тыс. рублей
pixabay.com  / 

Брянск, 15 ноября. Скупой владелец брянского гостинично-развлекательного комплекса был признан судом виновным в задержке зарплаты.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель в период с февраля 2020-го по апрель 2021-го не выплачивал зарплату горничной гостинично-развлекательного комплекса «Гостиный дом». Задолженность перед ней составила 23 тысячи рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, передает ИА «Стрела».

Суд признал нерадивого отельера виновным и обязал его выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Законные права горничной были защищены в полном объеме.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении председателя отделения организации «Всероссийское общество автомобилистов» в Павловском районе Краснодарского края в связи с задержкой зарплаты сотрудникам.

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суд зарплата брянск штраф
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