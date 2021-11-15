Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:24
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
17:11
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
17:09
Общество
Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Все новости

Врач-невролог Жуков объяснил, как «молодеющий» инсульт связан с улучшением условий жизни
Общество
Врач-невролог Жуков объяснил, как «молодеющий» инсульт связан с улучшением условий жизни
pixabay.com  / 

Предугадать наступление инсульта фактически невозможно. Но больше настораживает то, что с этим заболеванием все чаще сталкивается молодежь. Тридцатилетние инсультники не редкость. Причем связано это не с ухудшением жизненных условий, а наоборот с их улучшением. Об этом в беседе с ФАН рассказал врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков.

«С научной точки зрения это объясняется тем, что у человека улучшились условия жизни, и эти люди из группы риска доживают до инсульта в 30 лет. Возможно, при других обстоятельствах 50–70 лет назад такой человек получил бы инсульт еще до 20-летнего возраста, и никто бы даже не знал, от чего он погиб. Поэтому молодеющий инсульт больше связан с информационно-организационными факторами, чем с появлением в жизни человека каких-то явных причин к появлению болезни», — объяснил невролог.

Причем, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, заранее инсульт предсказать невозможно, отметил он. Поэтому целенаправленно постоянно искать у себя предрасположенность к инсульту не надо. По словам Жукова, это приведет лишь к ипохондрии. Но периодически проводить проверки все же имеет смысл. Поскольку даже обычный биохимический анализ крови покажет соотношение холестерина, липидов и уровень клеток крови. По результатам анализа можно сказать, входит пациент в группу риска или нет.

Врач-невролог Жуков объяснил, как «молодеющий» инсульт связан с улучшением условий жизни
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В некоторых случаях у человека с молодого возраста выявляется гиперхолестеринемия. Это значит, что он входит в группу риска, его надо лечить. Таким образом будет вестись профилактика инсульта», — пояснил Жуков.

В группу риска также входят люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, нерегулярно и неправильно питаются, злоупотребляют алкоголем и имеют лишний вес. Причем стресс, который обыватели винят в возникновении инсульта чаще всего, невролог назвал не очень объективным фактором.

«Стресс отчасти тоже является фактором риска, но это весьма необъективный фактор. Если рассматривать его в рамках нашей страны, где нет культуры профилактики психических заболеваний и здорового отношения к посещению психолога, то можно сказать, что у нас каждый второй гражданин живет с тревожностью и депрессией. Если учитывать стресс как реальный фактор, то получается у нас вся страна подвержена риску получить инсульт», — заключил он.

Ранее врач-невролог Марьяна Абезиванова рассказала, что риск инсульта снижается на 80% при здоровом образе жизни, который включает в себя правильное питание и физические нагрузки. Специалист также посоветовала следить за уровнем сахара и холестерина в крови.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач-невролог Жуков объяснил, как «молодеющий» инсульт связан с улучшением условий жизни
инсульт зож здоровье нации
Комментировать