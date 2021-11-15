Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 15:56
15:54
Происшествия
Стая бродячих собак набросилась на 12-летнюю девочку в Новосибирске
15:50
Происшествия
В Екатеринбурге школьник три года насиловал девятилетнюю сводную сестру
15:50
Происшествия
Силовики проверяют законность проведенной в Дагестане кадастровой оценки
15:48
Общество
Психолог Латыпов дал совет, как избежать депрессии на работе осенью и зимой
15:48
Политика
В Сети появилось видео с многотысячной толпой мигрантов на границе Польши и Белоруссии
15:45
Общество
Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки
15:42
Шоу-бизнес
Помощница Волочковой опровергла новости о выселении пьяной балерины из отеля
15:41
Политика
Сенатор Клишас резко ответил на призыв Польши исключить РФ из международных организаций
15:37
Политика
Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
15:36
Общество
Доктор Мизин назвал преимущества межсезонного отдыха и лечения в Евпатории
Все новости

Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 15:45
Общество
Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 15 ноября. Состояние известного российского актера Валерия Гаркалина заметно ухудшилось. Врачи могут ампутировать ему руку из-за осложнений на фоне коронавируса нового типа.

Звезда культового советского фильма «Ширли-мырли» попала в больницу в начале октября. Все это время Гаркалин боролся с коронавирусом нового типа с переменным успехом. Однако недавно стало известно о сильном ухудшении состояния здоровья актера.

На фоне тяжелого развития болезни у Гаркалина начался тромбоз верхних конечностей. Врачи сразу же обратили внимание на изменения и вызвали хирурга. Специалист дал неутешительный прогноз, по его словам, если состояние не улучшится в ближайшее время и тромбоз не перестанет развиваться, то актер может остаться без руки.

«Правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — сообщил источник kp.ru.

Ранее стало известно, что заболевший коронавирусом актер находится в состоянии искусственной комы. Медики отметили, что уже длительное время состояние Гаркалина остается крайне тяжелым.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки
актер здоровье ампутация гаркалин
Комментировать