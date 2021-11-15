Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки

Москва, 15 ноября. Состояние известного российского актера Валерия Гаркалина заметно ухудшилось. Врачи могут ампутировать ему руку из-за осложнений на фоне коронавируса нового типа.

Звезда культового советского фильма «Ширли-мырли» попала в больницу в начале октября. Все это время Гаркалин боролся с коронавирусом нового типа с переменным успехом. Однако недавно стало известно о сильном ухудшении состояния здоровья актера.

На фоне тяжелого развития болезни у Гаркалина начался тромбоз верхних конечностей. Врачи сразу же обратили внимание на изменения и вызвали хирурга. Специалист дал неутешительный прогноз, по его словам, если состояние не улучшится в ближайшее время и тромбоз не перестанет развиваться, то актер может остаться без руки.

«Правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — сообщил источник kp.ru.

Ранее стало известно, что заболевший коронавирусом актер находится в состоянии искусственной комы. Медики отметили, что уже длительное время состояние Гаркалина остается крайне тяжелым.