Помощница Волочковой опровергла новости о выселении пьяной балерины из отеля

Москва, 15 ноября. Пресс-секретарь балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова отреагировала на слухи о скандальном инциденте с участием звезды на турецком курорте. Помощница заверила, что артистку не выгоняли из отеля.

Волочкова отправилась на отдых в Турцию, где также стала звездой форума International Congress Prosperity. Вскоре в Сети начали появляться новости о том, что артистку выселили из номера за вызывающее поведение — якобы она поссорилась с работниками отеля и постояльцами, будучи пьяной.

Пресс-секретарь балерины прокомментировала инцидент в беседе с корреспондентом канала РЕН ТВ. По ее словам, у сотрудников отеля не было причин выселять звезду.

«Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — подчеркнула помощница балерины.

При этом певица Анна Калашникова отмечала, что артистка вела себя слишком расслабленно на курорте, хотя приехала ради форума.

Волочкова переживает не самый простой период. Она волнуется за дочь Ариадну. По словам балерины, девочке приходится тяжело из-за новой жены бизнесмена Игоря Вдовина, которая недолюбливает падчерицу.