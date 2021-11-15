Сенатор Клишас резко ответил на призыв Польши исключить РФ из международных организаций

Москва, 15 ноября. Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал требование Польши исключить Россию из различных международных организаций.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что Россию и Белоруссию необходимо исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях. Сенатор Совета Федерации раскритиковал это заявление.

«Вместо того, чтобы призывать к исключению России из международных организаций, Польше следует позаботиться о том, чтобы самой не вылететь из Евросоюза», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Сенатор добавил, что международные позиции России базируются на статусе державы-победительницы во Второй мировой войне и системе международных соглашений.

Ранее депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глупая миграционная политика Евросоюза приведет к оккупации отдельных населенных пунктов в Польше. По его словам, буквально за несколько дней беженцы, штурмующие границу, могут захватить немалую часть Польши.