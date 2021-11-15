Нулевой пациент: США снова подозревают в распространении коронавируса

«Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!». С такими словами к американским властям в прошлом году обратился представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он прямо заявил о том, что коронавирус, мучающий сегодня людей по всему миру, был создан именно в США.

Мол, в Ухань вирус мог быть завезен американскими военнослужащими. Звучит странно, однако в 2019 году американцы действительно отрабатывали сценарий, который очень напоминает то, что происходит сегодня в мире.

Репетиция пандемии

Так, 18 октября 2019 года Университет Джонса Хопкинса и Фонд Гейтса провели вирусологические учения «Событие 201» под названием «Пророчество Бога», на которых имитировалась вспышка некоего вируса. На одном из выступлений глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что у нескольких граждан США посмертно нашли коронавирус. Это дало специалистам повод допустить, что нулевые пациенты еще до пандемии находились в Америке.

Before the SCAMDEMIC! the gates Foundation, John Hopkins,funded a "corona virus pandemic simulation" EVENT 201! in 2019 pic.twitter.com/9cRUlWXpsb — Ryan (@AyubRyan4) June 5, 2021

Политизация COVID-19

А недавно подкомитет палаты представителей Конгресса США по вопросам коронавируса опубликовал новые доказательства вмешательства администрации Дональда Трампа в деятельность CDC во время пандемии. Экс-президент жестко цензурировал деятельность центра. Так, по словам бывшего директора CDC, Трамп был крайне возмущен брифингом 25 февраля 2020 года, во время которого жители страны были предупреждены об опасности коронавируса. Кроме того, администрацией Трампа множество раз предпринимались попытки как-то повлиять на руководство CDC. В частности — изменить еженедельные научные отчеты организации о заболеваемости и смертности.

The House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis released new evidence showing how CDC was pressured by Trump administration officials to alter scientific guidance and prevented from communicating directly with the public. https://t.co/KhU4nJnsea — Michiko Kakutani (@michikokakutani) November 14, 2021

Помимо этого, представители агентства постоянно обращались к властям с просьбой провести инструктаж относительно ношения масок и по другим важным вопросам, но их просьбы регулярно отклонялись. И это наводит на мысль о политизации темы борьбы с коронавирусом в США. Об этом свидетельствуют и постоянные попытки обвинить в происходящем Китай, не имея при этом никаких доказательств.

Выводы не так однозначны

Ранее исследовательская группа ВОЗ изучила лабораторные работы ряда специалистов в Ухане и не нашла в них «никаких доказательств того, что какая-либо из китайских лабораторий работала над вирусом до вспышки». Об этом в частности заявил Питер Дасзак — член группы и эксперт по передаче вирусов от животных к человеку, который также тесно сотрудничал с учеными из Уханя.

А постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй и вовсе прямо заявил, что лаборатории Форт-Детрика и Университета Северной Каролины в США должны стать объектом расследования для отслеживания происхождения COVID-19. В США отвергают все обвинения в свой адрес, заявляя, что сегодня военных разработок в Форт-Детрике не ведется. При этом там находятся биомедицинские лаборатории по изучению опасных вирусных болезней, таких как оспа и лихорадка Эбола.

The world deserves the truth about what Fort Detrick has hidden. Why did the US shut it down before Covid19 broke out worldwide?https://t.co/iqbydzWk1H — hotaru (@hotaru53039999) November 6, 2021

По мнению китайского дипломата, Форт-Детрик — это исторический центр американской военной бактериологии, а в НИИ инфекционных заболеваний проводятся главные исследования в области разработки бактериологического оружия. Этим американские ученые занимались там еще во время Второй Мировой войны.

Тем временем, по мнению ученых и политологов, к заявлениям Вашингтона следует относиться крайне осторожно и со скепсисом — особенно на фоне многократно вскрывавшихся случаев лжи на высшем политическом уровне. Пожалуй, самый скандальный из них связан с ушедшим недавно из жизни госсекретарем Колином Пауэллом и его пробиркой с белым веществом, которую он назвал «доказательством» создания режимом Саддама Хусейна биологического оружия.