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Виктория Дудакова из Волгограда завоевала чемпионский пояс по смешанным единоборствам
Спорт
Виктория Дудакова из Волгограда завоевала чемпионский пояс по смешанным единоборствам
pixabay.com  / 

Волгоград, 15 ноября. Волгоградка Виктория Дудакова завоевала чемпионский пояс GRAND PRIX на турнире Open FC & BFC в Минске. На прошедшем в столице Белоруссии большом объединенном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу 22-летняя спортсменка победила в финале 24-летнюю Марию Шутову из Барнаула, сообщает «Волгоградская правда».

В первой пятиминутке борьба была равной, спортсменки с попеременным успехом атаковали, используя по большей части ударную технику. В конце второй пятиминутки Виктория Дудакова перевела поединок из стойки в партер. Борьба в клинче у сетки октагона была долгой, но в конце концов волгоградка смогла провести удушающий прием и через секунду Шутова подала рукой сигнал, что сдается. Победительница помогла сопернице подняться и обняла ее.

Получив из рук организаторов чемпионский пояс женского GRAND PRIX российской лиги Open Fighting Championship, Виктория поблагодарила тренера Гасанали Гасаналиева и всех тех, кто помогает ей готовиться к соревнованиям и восстанавливаться после них. Стоит отметить, что волгоградская спортсменка стала чемпионкой Европы по кикбоксингу в 2019 году.

Ранее ФАН рассказывал об успехе российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева. Он поднялся на четвертую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весе до 70 килограммов.

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