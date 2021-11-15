Виктория Дудакова из Волгограда завоевала чемпионский пояс по смешанным единоборствам

Волгоград, 15 ноября. Волгоградка Виктория Дудакова завоевала чемпионский пояс GRAND PRIX на турнире Open FC & BFC в Минске. На прошедшем в столице Белоруссии большом объединенном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу 22-летняя спортсменка победила в финале 24-летнюю Марию Шутову из Барнаула, сообщает «Волгоградская правда».

В первой пятиминутке борьба была равной, спортсменки с попеременным успехом атаковали, используя по большей части ударную технику. В конце второй пятиминутки Виктория Дудакова перевела поединок из стойки в партер. Борьба в клинче у сетки октагона была долгой, но в конце концов волгоградка смогла провести удушающий прием и через секунду Шутова подала рукой сигнал, что сдается. Победительница помогла сопернице подняться и обняла ее.

Получив из рук организаторов чемпионский пояс женского GRAND PRIX российской лиги Open Fighting Championship, Виктория поблагодарила тренера Гасанали Гасаналиева и всех тех, кто помогает ей готовиться к соревнованиям и восстанавливаться после них. Стоит отметить, что волгоградская спортсменка стала чемпионкой Европы по кикбоксингу в 2019 году.

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