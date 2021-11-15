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Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
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Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
pixabay.com  /  PD

Берлин, 15 ноября. Искусственно созданный миграционный кризис на белорусско-польской границе очень дорого обойдется Евросоюзу.

Большие и неприятные перемены, ожидающие Евросоюз после разрешения кризисной ситуации с беженцами на польской границе, в эфире ток-шоу «60 минут» предсказал немецкий политолог Александр Рар, подчеркнув, что этот инцидент, к сожалению, приведет к появлению новой Берлинской стены.

Эксперт сообщил, что в Германии все больше высокопоставленных чиновников склоняются к тому, чтобы прекратить этот опасный для всего региона фарс на белорусско-польской границе. Сначала о готовности принять всех беженцев заявил баварский премьер. Схожие заявления все чаще звучат и в Бундестаге. Даже лидер партии «Зеленые» Анналена Бербок буквально накануне призвала проявить милосердие и перевезти рвущихся в Польшу мигрантов в Германию.

Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
Global Look Press / Attila Husejnow

Рар выразил уверенность в том, что очень скоро многие страны Евросоюза будут готовы к компромиссу в данной ситуации и примут определенное число беженцев. Европе удастся решить эту проблему без эскалации, но закончится эта история плохо. По крайней мере для ЕС.

«К сожалению, в гуманитарный аспект здесь вмешалась геополитика. Может быть большинство стран ЕС из милосердия пойдут на компромисс, но после этого Европу ждут страшные перемены. Европа будет закрываться. Самое страшное впереди — на границе между Польшей и Белоруссией возведут новую Берлинскую стену. Второго такого кризиса ЕС не потерпит. Хотя это решение принесет больше проблем именно Европе», — озвучил свой прогноз политолог.

По словам эксперта, серьезный геополитический сдвиг в виде нового железного занавеса сильно ударит как по экономике ЕС, так и по внутренней политике. В конечном итоге Евросоюз может просто распасться из-за растущих как снежный ком противоречий. «Берлинская стена» на границе с Белоруссией может изменить нынешний облик Европы до неузнаваемости.

Ранее политолог Михеев предложил необычный способ прекращения конфликта на Украине с помощью беженцев из Белоруссии.

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