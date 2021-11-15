Донбасс сегодня: ЛНР под мощным артиллерийским огнем, в ДНР подорвались две машины ВСУ

Донбасс, 15 ноября. Населенные пункты ЛНР в течение суток подвергались массированным артиллерийским обстрелам со стороны Украины. Два санитарных автомобиля ВСУ подорвались в зоне ООС, есть раненые и погибший. Киевские силовики облагают данью частных предпринимателей в подконтрольных населенных пунктах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Луганская Народная Республика практически на всех направлениях обороны пережила период активной фазы боевых действий 2014–2015 годов. Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев применялась тяжелая дальнобойная артиллерия 152-мм калибра.

Под ударами оказались девять населенных пунктов, в двух из них зафиксированы многочисленные повреждения жилого сектора и коммунальной инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет. Киевские силовики преимущественно вели огонь из 152-мм артиллерийских систем, также применялись 120-мм минометы и противотанковые гранатометы.

В Донецкой Народной Республике ситуация обстояла несколько спокойнее. За сутки зафиксирован один обстрел со стороны украинских позиций. По селу Таврическое выпущено две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

ВСУ тайно следят за наблюдателями ОБСЕ

Украинские силовики в зоне проведения силовой операции всячески противодействуют представителям ОБСЕ, осуществляющим мониторинг соблюдения сторонами конфликта мирных договоренностей. Помимо глушения сигналов беспилотников Миссии и физического препятствования патрулям иностранцев, подразделения ВСУ устанавливают слежку за наблюдателями при помощи собственных средств видеофиксации, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

По информации луганчан, киевские силовики установили камеру видеонаблюдения в зоне разведения сил и средств около города Золотое Луганской области. Камеру замаскировали специальной тканью. Поскольку вблизи позиции защитников республики отсутствуют, напрашивается логичный вывод, что следить украинские военные будут именно за членами мониторинговых групп. По информации Народной милиции ЛНР, данные работы проведены военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, как уточняют в Луганске, данная информация подтверждается отчетом ОБСЕ от 13.11.2021.

Солдаты Киева облагают данью предпринимателей

«Освободители» Украины продолжают совершать преступления против гражданского населения в Донбассе, сообщают в Народной милиции ЛНР. По информации разведки луганчан в поселке Мироновском Луганской области, несколько военнослужащие 3-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ под угрозой расправы принудили владельца продуктового магазина на еженедельной безвозмездной основе снабжать их продуктами и спиртными напитками. Угрожая оружием, человека предупредили, что в случае обращения за помощью в полицию или администрацию силовики сожгут его имущество.

Украинские силовики подорвались на своих минах

Два санитарных автомобиля, которые использовались украинскими силовиками для подвоза боеприпасов на передовые позиции ВСУ, подорвались в районе села Невельское Донецкой области, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Сначала на украинскую мину наехала первая машина, водитель которой получил ранения. Затем за раненным выехала вторая машина, которая также подорвалась на минном поле.

В результате взрыва водитель второго автомобиля погиб, а командир медицинской службы получил ранения. Командование Операции объединенных сил пытается представить инцидент, в ходе которого один военный погиб и двое получили ранения, как результат агрессии Народной милиции ДНР.