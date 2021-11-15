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СК возбудил дела об истязании и халатности после издевательств в курганском детдоме
Происшествия
СК возбудил дела об истязании и халатности после издевательств в курганском детдоме
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Курск, 15 ноября. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из детских домов области. Старшие воспитанники учреждения издевались над младшим товарищем.

Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой подростки истязали маленького мальчика. Они пускали ребенку в лицо сигаретный дым, а также били его по туловищу и голове.

На основании результатов проверки было принято решение возбудить два уголовных дела: первое — об истязании воспитанника детского дома, второе — о халатности со стороны лиц, которые допустили подобный инцидент в стенах учреждения. Ход расследования контролирует Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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