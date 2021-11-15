Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату в размере 19 тыс. рублей

Москва, 15 ноября. Разовые социальные пособия, средний размер которых достигает 19 тыс. рублей, доступны некоторым россиянам, отметили в Пенсионном фонде. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Жители РФ имеют право на получение единоразовой выплаты. Соответствующая государственная поддержка предоставляется россиянам, имеющим пенсионные накопления. Отмечается, что существует несколько видов таких выплат.

Сотрудники ПФР напоминают, что получение денег возможно, когда объем накоплений денежных средств не выходит за отметку в 5% от размера страховых, а также накопительных пенсионных выплат.

Помимо этого, получить деньги возможно в качестве прибавки к стандартной пенсии. В таком случае объем пособия составит 1,2 тыс. рублей. Для получения надбавки требуется наличие стажа в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Вместе с этим, желающим получить льготу понадобится как минимум 21 пенсионный балл. Если все условия удовлетворены, то пенсионеру необходимо будет направить специальное заявление в Пенсионный фонд.

Различные прибавки к социальным пособиям в ноябре ожидают три категории отечественных пенсионеров. Самая многочисленная группа населения, получающего льготы, — это пенсионеры старше 80 лет.