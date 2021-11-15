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«Газпром» отказался от доптранзита сырья через Украину и Польшу в декабре

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 15:39
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита сырья через Украину и Польшу в декабре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 ноября. Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в размере до 9,8 млн кубометров. в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам торгов они остались невостребованными.

Сессия прошла в дополнение к бронированию на базе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (около 109,5 млн «кубов» в сутки).

«Газпром» также не отказался на следующий месяц от мощностей по прокачке голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу. На аукционе были предложены объемы в 89 млн кубических метров в сутки.

Газовые котировки в период с апреля 2020-го по октябрь 2021 года возросли в 13 раз. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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Газпром украина польша газ
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