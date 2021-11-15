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Политолог Сатановский назвал поведение Европы в отношении беженцев тактикой конфронтации
Политика
Политолог Сатановский назвал поведение Европы в отношении беженцев тактикой конфронтации
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 15 ноября. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал поведение Европы в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Как считает эксперт, европейцы уже избрали тактику конфронтации и открыто говорят о вине России в ситуации с беженцами. Нынешняя реакция поляков — появление танков на границе между Польшей и Белоруссией — сродни плану Черчилля, написал он в Telegram-канале.

Коварный план Европы заключается в том, что ЕС не намерен договариваться с Белоруссией и платить за мигрантов, как это было раньше.

«Поляки, латыши и литовцы — не итальянцы и не испанцы, их на жалость не проймешь. Так что пока ничего хорошего в отношении судеб беженцев не просматривается», — резюмировал Сатановский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза весной поплатятся за свое отношение к беженцам. По его словам, он не желает зла Европе и не хочет оказаться правым, тем не менее их ждет возмездие.

Как передает НСН, 15 ноября беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали часть ограждений. Мигранты пытаются попасть на территорию Европы, невзирая на полицию и силовиков.

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мигранты европа сатановский
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