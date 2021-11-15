Ольга Бузова показала, как она выглядит сразу после сна

Москва, 15 ноября. Поющая телеведущая Ольга Бузова никак не может остановиться — она постоянно снимает себя на камеру телефона. В этот раз она похвасталась подписчикам шелковыми шортиками с рюшами.

Теледива проснулась в отеле Стамбула, из которого открывается роскошнейший вид на пролив Босфор, и принялась за любимое дело — снимать на телефон. Причем выбор пал не пейзаж за окном, а на себя любимую. Да и как тут устоять, когда ты выглядишь в пижаме, как греческая богиня, пишет Teleprogramma.pro.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

В одежде, предназначенной для сна, состоящей из шелковой маечки и шортиков цвета пыльной розы, Бузова выглядит нежно и откровенно сексуально. Пикантность и соблазнительность пижаме придают рюши.

На своей странице в Instagram она написала, какие цели ставит перед отдыхом в Стамбуле. Выяснилось, что ей просто нужно прийти в себя и отдохнуть:

«Нужно иногда уметь останавливаться и просто жить. Путешествовать, смотреть сериалы, гулять, вкусно кушать, высыпаться и, в конце концов, просто дать себе небольшую эмоциональную и физическую передышку. Слишком много стресса было в этом году».

Не секрет, что Ольга Бузова очень много работает. Она снимается во всевозможных шоу, иногда выступает в них в качестве ведущей, как гостья приходит на разные передачи.

Ранее сообщалось, что мать Ольги Бузовой подхватила коронавирусную инфекцию.