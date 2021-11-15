Президент «Лукойла» Алекперов оценил перспективы цен на нефть в 2022 году

Абу-Даби, 15 ноября. Возможность подорожания черного золота до 100 долларов за баррель изучил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в рамках сессии Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

Маловероятно, что стоимость энергоносителя достигнет 100 долларов за «бочку» в самое ближайшее время, полагает представитель нефтяной корпорации.

«Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену (нефти — Прим. ред.) в 100 долларов (за баррель — Прим. ред.)», — подчеркнул предприниматель.

Согласно бюджету «Лукойла», нефть будет стоить в следующем году примерно 60 долларов за баррель, так как на энергетическом рынке вероятна высокая ценовая волатильность в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть», — также акцентировал внимание Алекперов.

Российский президент Владимир Путин ранее допустил, что баррель нефти поднимется в цене до 100 долларов. При этом глава государства добавил, что Москва старается поддерживать стабильность на нефтяном рынке.