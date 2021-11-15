Публицист Микульскис рассказал о стремительном закате эпохи японского пацифизма

Тема военного реванша Японии и ее неуклонной милитаризации все чаще мелькает в новостных и аналитических материалах ведущих мировых СМИ. Ключевые токийские политики уже не скрывают своих желаний вернуть стране былую боевую мощь, а масштабы закупок новейших видов вооружений для Сил самообороны Японии приобретают поистине беспрецедентный характер. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассматривает историю этого явления и пытается понять, как оно способно повлиять на расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Управление национальной обороны Японии было преобразовано в министерство еще в 2007 году, и это событие стало, пожалуй, первым шагом на пути к возвращению страны в статус полноценной военной державы. А спустя всего восемь лет, в сентябре 2015-го, желание японских политических элит свернуть с пацифистского пути оформилось окончательно. Произошло это на одном из заседаний парламента, в ходе которого депутаты одобрили законопроект, позволяющий Японии принимать деятельное участие в военных конфликтах вне собственной территории, играя роль субъекта «коллективной самообороны».

mignews.com.ua /

Инициатором этих нововведений стал премьер-министр Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия занимала большинство мест в обеих парламентских палатах и никакие протесты оппозиции не помешали «ястребам» добиться своего. К слову, подобная милитаристская направленность законотворческой деятельности партии власти не стала неожиданностью. Еще во время предвыборной кампании 2012 года одним из лозунгов Абэ были слова «Вернем Японию!», намекавшие на то, что пришло время восстановить величие и влияние страны, которая до 1945 года, будучи способной вести довольно успешные боевые действия против США, чувствовала себя полновластной хозяйкой во множестве государств Восточной и Юго-Восточной Азии.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Расширение полномочий военных тем не менее не делало их армией в ее классическом смысле, и этот факт продолжал вызывать раздражение у сторонников «великой Японии». Им нужен был референдум о внесении поправок в Конституцию, в частности в ее 9-ю статью, которая изначально декларировала полный отказ государства от всего, связанного с ведением войн:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается», — по сей день говорится в тексте основного закона Японии.

ru.wikipedia.org / Markus Leupold-Löwenthal

В 2018 году законопроект о референдуме был внесен в парламент, но противодействие оппозиции не позволило возвести его в ранг закона. Документ, обещающий стать еще одной лептой в деле окончательного разрушения послевоенного мироустройства, смогли продавить только к весне нынешнего года — 11 мая он был принят нижней палатой собрания японских законодателей, а спустя ровно месяц их решение поддержали и коллеги из верхней палаты.

С этого момента у адептов идеи пересмотра «9-й статьи» появилось три года на подготовку к общенациональному голосованию… Которое при любом его исходе обещает стать обычной формальностью: Силы самообороны Японии к настоящему моменту фактически утратили свою исключительно оборонительную специфику и стремительно превращаются в структуру, способную вести все виды наступательных боевых действий на суше, в море и в воздухе.

24 мая комиссия по вопросам обороны правящей Либерально-демократической партии согласилась с предложением радикально увеличить военный бюджет. Сенсацией это никто не назвал — подобные коррективы в соответствующую статью расходов государственной казны вносятся уже не впервые, но 2021 год побил новый рекорд: на развитие вооруженных сил было выделено 52 миллиарда долларов, что вывело Японию на уровень таких стран, как Германия, Франция и Великобритания.

wikipedia.org / JGSDF / CC BY 2.0

Полным ходом идет и перевооружение. Его пятилетнюю программу, главным номером которой обещают стать 147 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, включая 42 самолета версии B с укороченным взлетом, правительство одобрило еще в 2018 году, оценив в 243 миллиарда долларов.

Впечатляет также состояние военного флота, насчитывающего к сегодняшнему дню без учета кораблей поддержки и вспомогательных судов 68 вымпелов, включающих в себя 4 эскортных вертолетонесущих эсминца типа «Идзумо» и «Хюга», которые к сегодняшнему дню перепрофилированы под работу с вышеупомянутыми F-35B. Канонических авианосцев, конечно, не получилось, но, как говорится, лиха беда начало.

Некоторые особо «продвинутые» японские политики уже вполне серьезно заговорили о необходимости строительства атомных подводных лодок. Не лишним будет отметить и продолжающиеся впечатляющими темпами разработки новых типов противокорабельных ракет большой дальности...

wikipedia.org / 椎林 隆夫 / CC BY-SA 3.0

На вопрос, с какой же целью некогда довольно скромные Силы самообороны Японии превращаются в армию классического типа, исчерпывающий ответ дает так называемая «Белая книга» — ежегодный доклад Министерства обороны Японии, в котором оно представляет общественности в том числе взгляд на внешние угрозы и методы их парирования. В документе от 2021 года главными угрозами названы Китай и КНДР.

Что касается Китая, то тут, по мнению токийских стратегов, существует как минимум три проблемы: растущая военная мощь Пекина в целом, его стремление вернуть под свой контроль Тайвань и ситуация вокруг архипелага Сенкаку, расположенного в Восточно-Китайском море и являющегося предметом территориального спора между двумя странами. Схематичную, но четкую картинку данного аспекта японско-китайских отношений в своей беседе с корреспондентом «Независимой газеты» представил в июле текущего года руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Упор на тайваньскую проблему, видимо, связан с влиянием администрации Байдена, который, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, стал придавать большее значение союзникам США в Азии. А Япония в этом плане призвана всячески содействовать Америке. Тем более что в японо-китайских отношениях накопился целый букет проблем. Это ситуация вокруг острова Сенкаку (Дяоюйдао) из-за экспансионистской военно-морской политики Китая. Кроме того, Китай, по мнению японцев, становится все большей угрозой, так как он наращивает свою мощь в сфере киберпространства, космоса, электронной борьбы», — отметил эксперт.

youtube.com / События и Аналитика

Однако гораздо более страшным вероятным противником «Белая книга» считает Северную Корею. Особенно в свете сообщений о создании ей гиперзвукового оружия. При этом Пхеньяну не дается никаких скидок на бесконечные санкции и давление со стороны так называемого цивилизованного мира, отвечать на которые Ким Чен Ын вынужден угрозой применения подобных систем. Существуют ли они в реальности — доподлинно неизвестно, но, по крайней мере, проверять факт их наличия ни у кого желания не возникает.

Россия в нынешней редакции «Книги» тоже упоминается, но, к удивлению, без излишних экзальтаций — авторы всего лишь выражают традиционное беспокойство по поводу расширения нашего военного присутствия на Курилах и проведение там военных учений.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кстати, по поводу уже привычных для Токио территориальных претензий к соседям: 13 июля Министерством иностранных дел Республики Корея был вызван «на ковер» старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома. Поводом к этому послужил тезис из все той же «Белой книги», представляющий «спорной территорией» южнокорейские острова Токто, которые в Стране восходящего солнца считают своими наряду с Сенкаку и Южными Курилами. Весьма красноречивый штрих к японскому внешнеполитическому курсу, не правда ли?

В заключение остается только еще раз подчеркнуть: даже если референдум о возможности конституционных поправок не одобрит их введения и 9-я статья основного закона Японии останется такой же «пацифистской» — это ничего не изменит. Токио под любыми предлогами продолжит свою «тихую революцию» в сфере военных реформ, а Силы самообороны Японии окончательно превратятся в полноценную армию.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.