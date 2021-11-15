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Чешская Skoda презентовала внешний вид нового Karoq
Экономика
Чешская Skoda презентовала внешний вид нового Karoq
skoda-auto.com

Млада-Болеслав, 15 ноября. Модернизированную версию кроссовера Karoq показали посредством тизера.

Автомобилестроительная компания из Чехии приоткрыла завесу тайны над следующим поколением паркетника Karoq. Премьера автомобиля запланирована на конец текущего месяца.

Сейчас представители марки решили показать экстерьер модели, используя для этого тизер. Скетч-фото транспортного средства демонстрируют обновленные фары, переделанные бампера, а также новую радиаторную решетку. На данный момент автопроизводитель не предоставляет информации о корректировках в салоне, а также не презентует технических изменений.

Чешская Skoda презентовала внешний вид нового Karoq
Prt Scr twitter.com / @skodaautonews

Предполагается, что новый Skoda Karoq появится на публике 30 ноября на специальной онлайн-презентации. Актуальное поколение кроссовера реализуется на отечественном рынке по цене от 1,6 млн рублей. Машина оборудуется агрегатом на 1,6 литра мощностью 110 л.с. Еще одна версия может похвастаться мотором на 1,4 литра мощностью уже 150 л.с.

Skoda в начале месяца демонстрировала изображение седана Slavia. Появление новинки ожидается зимой следующего года, причем транспортное средство будут поставлять в Индию.

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авто кроссовер skoda karoq
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