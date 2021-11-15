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Алена Свиридова поделилась впечатлениями от премьеры сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Общество
Алена Свиридова поделилась впечатлениями от премьеры сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Российская певица Алена Свиридова поделилась с ФАН впечатлениями от премьеры сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых».

Режиссерская работа Оксаны КарасНатальи КудряшовойПавла Бардина и Ксении Зуевой переносит сюжеты всем известных сказок поэта в наше время. Здесь и Царевна — инстаблогер, и Елисей — рэпер, а Золотой Петушок представлен в качестве нейросети.

Одну из эпизодических ролей в сериале исполнила певица Свиридова. Она считает, что идеи Пушкина актуальны до сих пор, именно поэтому они так любимы представителями всех поколений.

«Нужны или не нужны такие фильмы в современном мире — каждый должен решить для себя сам. Некоторым вообще может быть не нужно ничего. Что касается взгляда режиссера — да, почему нет? На самом деле все повторяется. Можно думать, что мы меняемся, но человечество по сути своей мало в чем изменилось. Все, о чем писал Пушкин, живо до сих пор. Именно поэтому мы его так любим, он всегда остается современным», — отметила исполнительница.

В основу шестисерийной антологии легли пять сказок Александра Пушкина. В съемках сериала принял участие народный артист России Андрей Смоляков. Он исполнил главную роль в экранизации «Сказки о попе и о работнике его Балде». На попа — полковника ФСКН, его и сыграет Смоляков, совершено покушение рядом с церковью. Его спасает дембель Балда, роль которого досталась актеру Даниилу Чупу.

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кино шоу-бизнес сериал свиридова сказки пушкина
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