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Столтенберг назвал «оборонительными» военные маневры НАТО у границ России

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 15:37
Армия
Столтенберг назвал «оборонительными» военные маневры НАТО у границ России
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 15 ноября. Военные маневры стран Североатлантического альянса в Черном море носят оборонительный характер, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс сохраняет свое присутствие в Восточной Европе, а также Черноморском регионе с 2014 года. В то же время Столтенберг заверил, что действия НАТО не представляют угрозы для России.

«Мы присутствуем на востоке Альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России», — сказал генсек по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Столтенберг также опроверг утверждение о том, что Россия может представлять угрозу для стран Балтии. При этом он призвал внимательно следить за ее действиями. Кроме того, как передает телеканал «360», генсек заявил о готовности НАТО к любому развитию событий на российско-украинской границе.

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