Голод, бедность, страдания: народ Турции возмутила речь Эрдогана об экономических успехах

Стамбул, 15 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успехах правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) в вопросах управления экономикой страны. Соответствующие заявления прозвучали на собрании Конфедерации профсоюзов государственных служащих (Memur-Sen) в Стамбуле.

«Мы написали книгу об экономике и продолжаем это делать», — сказал он.

«Написать книгу» о чем-либо — турецкий фразеологизм, означающий, что субъект, к которому он обращен, разбирается в какой-то области настолько хорошо, что может составить по ней учебное пособие.

Erdoğan: 'Millet aç' diyor, 5 bin kişi Çanakkale Köprüsü'nde çalışıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz https://t.co/rXYOhF8Azd pic.twitter.com/KCfGL508gU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 14, 2021

В частности, президент коснулся строительства моста Чанаккале (через пролив Дарданеллы), приведя этот проект в качестве примера всестороннего развития турецкой инфраструктуры. На масштабной стройке работают пять тысяч человек.

«Мы будем пересекать этот мост за шесть минут. Как это стало возможным? Они спрашивают нас, откуда мы берем деньги. Я скажу вам, что это мост, построенный по модели «Строительство-эксплуатация-передача», будет передан государству и людям через 12 лет [после ввода в действие]», — сказал он.

Здесь имеется ввиду, что проект возводится при государственно-частном партнерстве. После своего завершения мост в течение 12 лет будет эксплуатироваться коммерческой организацией для компенсации ее затрат на постройку. Затем объект перейдет к государству.

2002'den bugüne Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, eser siyaseti ve vizyon eserlerle, Aziz Şehitlerimizden yadigâr bu topraklarda Güçlü ve Büyük Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.



Çanakkale Boğazı'nın Altın Gerdanlığı, #1915ÇanakkaleKöprüsü hayırlı, uğurlu olsun ???????? pic.twitter.com/bqeJGhIIb5 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 13, 2021

Далее Эрдоган посвятил часть речи дорогам, которые на протяжении лет прокладывались по всей территории Турции. На сегодняшний день автомобильная сеть республики составляет 68 633 километров, в том числе 3 523 километра автомагистралей, 30 974 километра государственных трасс и 34 136 километров второстепенных магистралей. Внутригородские и сельские дороги достигают общей длины в несколько сот тысяч километров.

Сухие факты

С 2002 года, когда ПСР заняла большинство мест в турецком парламенте, экономика республики (исходя из показателя ВВП по ППС) выросла в 3,5 раза — с 730 миллиардов долларов до 2,546 триллиона долларов. При этом за время президентства Эрдогана (с 2014 года) этот показатель вырос примерно на 50%.

Однако в последнее время в финансовой сфере Турции наблюдаются устойчивые кризисные явления: по официальным данным, безработица среди молодежи достигает 20%, а лира демонстрирует стремительное обесценивание. Национальная валюта регулярно бьет рекорды падения, с сентября 2017 года подешевев более чем в три раза (с 3,17 лиры за доллар до 10,01 лиры за доллар). Причем четверть своей стоимости она потеряла с декабря 2020 года.

По официальным данным, годовая инфляция составляет 19,89%, однако независимое исследование, основанное на мониторинге потребительских цен и привязке паритета покупательной способности населения к курсу доллара, говорит о фактической годовой инфляции на уровне около 40%. Аналитики заявляют, что Анкара старательно скрывает от населения реальные темпы инфляции.

Turkish lira rate be like..)) pic.twitter.com/JswydOKl36 — Laura Saribekyan (@SaribekyanLaura) October 27, 2020

Обесценивание лиры подстегивается упорным понижением ключевой ставки ЦБ по воле Эрдогана, убежденного, что данная политика вне зависимости от иных факторов обеспечивает экономический рост.

За два года в Центробанке сменились трое руководителей и ряд иных сотрудников, не разделявших взгляды президента. Такую же участь эксперты предрекают и для действующего главы этой структуры Шахапа Кавджиоглу, который промедлил с уменьшением ключевой ставки и ранее спровоцировал недовольство Эрдогана. В итоге турецкий лидер добился снижения ее на 200 базисных пунктов (на 2,00%) до 16%.

Тем временем провластные источники утверждают, что скачкообразный рост цен на потребительские товары связан с сезонностью и сложностями, сопутствующими процессу восстановления экономики после удара мировой пандемии коронавируса.

Глас народа

Примечательно, что, несмотря на браваду, Анкара временами все же демонстрирует факт признания кризиса. Так, к примеру, несколько месяцев назад турецкие власти подверглись резкой критике со стороны общественности, объявив о режиме экономии: всем правительственным учреждениям было предписано существенно сократить расходы. Исключением стали только два ведомства — управление по административным вопросам президента Турции и генеральный секретариат парламента. Кроме того, первая леди Эмине Эрдоган призвала турок уменьшить потребление пищи, чтобы начать бороться с мировой несправедливостью в вопросе распределения продовольствия.

Тогда президентскую чету, а также правящую партию упрекнули в приверженности двойным стандартам. Сегодня турецкое общество по-прежнему не разделяет энтузиазм Эрдогана, выраженный им в ходе стамбульского мероприятия. Людям куда более понятны негативные проявления складывающейся ситуации, так как она напрямую отражается на них.

«Президент Эрдоган сказал: «Мы написали книгу экономики», граждане сказали: «В Турции нет такой вещи, как экономика! Есть хаотичное управление», — сообщает турецкий телеканал, проведший уличный опрос.

«Действительно, это книга про экономику, но в ней описана не очень хорошая экономика. Если поступать так, как делает Эрдоган, то доллар может вырасти до десяти лир, а инфляция — до 50%. В этой книге написано: «Посмотрите, что сделал Эрдоган, и сделайте обратное», — иронизирует пользователь.

Ekonomi kitabı olduğu doğrudur ama bu kitapta iyi bir ekonomi değil, Erdoğan'ın yaptıklarını yaparsanız dolar nasıl 10 lira olur, enflasyon nasıl %50'ye yükselir, ülkenin içinden nasıl geçilir? onlar yazıyor. Bu kitapta Erdoğan'ın yaptıklarına bakın ve tam tersini yapın yazıyor???? https://t.co/oallXEQhA6 — Burak Doğan (@brkdgn06) November 15, 2021

«Книга экономики, написанная Эрдоганом: голод, бедность, страдания».

«Да, Вы в ней написали, что сейчас производство в упадке, импорт стоит много долларов, люди не знают, как дожить до конца месяца, покупательная способность ниже нуля, но экономика в порядке», — с иронией сообщает турок.

Evet yazdınız şu an herşey ortada üretim yok ithalat çok dolar Euro almış başını gitmiş millet bırakın ay sonunu ortasını nasıl getirecek bilmiyor alım gücü sıfırın altında ama ekonomi iyi ???? — Murat ERDOĞAN (@ErplusMurat) November 15, 2021

«Как может называться книга Реджепа Тайипа Эрдогана по экономике? А) «Руководство по разграблению страны» Б) «Как потопить страну» В) «Да, я высосал 128 миллиардов долларов» Г) «Искусство быть благочестивым обманщиком».

Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kitabının ismi ne olabilir?



A) Bilal’e Anlatır Gibi Ülke Soyma Rehberi



B) Ülke Nasıl Batırılır



C) Evet, 128 Milyar Doları İç Ettim.



D) Hile ile ihya olma sanatı — Ekonomi ve Hukuk Notları (@ekonomihukuknot) November 15, 2021

Тем временем международные эксперты ожидают ухудшения ситуации на турецких финансовых рынках. Предполагается, что у Турции нет резервов для смягчения неблагоприятной ситуации.