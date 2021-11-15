Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:24
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии не допустил сына Каддафи Сейф аль-Ислама к президентским выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
17:11
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
17:09
Общество
Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Все новости

Голод, бедность, страдания: народ Турции возмутила речь Эрдогана об экономических успехах
Весь мир
Голод, бедность, страдания: народ Турции возмутила речь Эрдогана об экономических успехах
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Tumay Berkin / Tunahan Turhan / Keystone Press Agency

Стамбул, 15 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успехах правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) в вопросах управления экономикой страны. Соответствующие заявления прозвучали на собрании Конфедерации профсоюзов государственных служащих (Memur-Sen) в Стамбуле.

«Мы написали книгу об экономике и продолжаем это делать», — сказал он.

«Написать книгу» о чем-либо — турецкий фразеологизм, означающий, что субъект, к которому он обращен, разбирается в какой-то области настолько хорошо, что может составить по ней учебное пособие.

В частности, президент коснулся строительства моста Чанаккале (через пролив Дарданеллы), приведя этот проект в качестве примера всестороннего развития турецкой инфраструктуры. На масштабной стройке работают пять тысяч человек.

«Мы будем пересекать этот мост за шесть минут. Как это стало возможным? Они спрашивают нас, откуда мы берем деньги. Я скажу вам, что это мост, построенный по модели «Строительство-эксплуатация-передача», будет передан государству и людям через 12 лет [после ввода в действие]», — сказал он.

Здесь имеется ввиду, что проект возводится при государственно-частном партнерстве. После своего завершения мост в течение 12 лет будет эксплуатироваться коммерческой организацией для компенсации ее затрат на постройку. Затем объект перейдет к государству.

Далее Эрдоган посвятил часть речи дорогам, которые на протяжении лет прокладывались по всей территории Турции. На сегодняшний день автомобильная сеть республики составляет 68 633 километров, в том числе 3 523 километра автомагистралей, 30 974 километра государственных трасс и 34 136 километров второстепенных магистралей. Внутригородские и сельские дороги достигают общей длины в несколько сот тысяч километров.

Сухие факты

С 2002 года, когда ПСР заняла большинство мест в турецком парламенте, экономика республики (исходя из показателя ВВП по ППС) выросла в 3,5 раза — с 730 миллиардов долларов до 2,546 триллиона долларов. При этом за время президентства Эрдогана (с 2014 года) этот показатель вырос примерно на 50%.

Однако в последнее время в финансовой сфере Турции наблюдаются устойчивые кризисные явления: по официальным данным, безработица среди молодежи достигает 20%, а лира демонстрирует стремительное обесценивание. Национальная валюта регулярно бьет рекорды падения, с сентября 2017 года подешевев более чем в три раза (с 3,17 лиры за доллар до 10,01 лиры за доллар). Причем четверть своей стоимости она потеряла с декабря 2020 года.

По официальным данным, годовая инфляция составляет 19,89%, однако независимое исследование, основанное на мониторинге потребительских цен и привязке паритета покупательной способности населения к курсу доллара, говорит о фактической годовой инфляции на уровне около 40%. Аналитики заявляют, что Анкара старательно скрывает от населения реальные темпы инфляции.

Обесценивание лиры подстегивается упорным понижением ключевой ставки ЦБ по воле Эрдогана, убежденного, что данная политика вне зависимости от иных факторов обеспечивает экономический рост.

За два года в Центробанке сменились трое руководителей и ряд иных сотрудников, не разделявших взгляды президента. Такую же участь эксперты предрекают и для действующего главы этой структуры Шахапа Кавджиоглу, который промедлил с уменьшением ключевой ставки и ранее спровоцировал недовольство Эрдогана. В итоге турецкий лидер добился снижения ее на 200 базисных пунктов (на 2,00%) до 16%.

Тем временем провластные источники утверждают, что скачкообразный рост цен на потребительские товары связан с сезонностью и сложностями, сопутствующими процессу восстановления экономики после удара мировой пандемии коронавируса.

Глас народа

Примечательно, что, несмотря на браваду, Анкара временами все же демонстрирует факт признания кризиса. Так, к примеру, несколько месяцев назад турецкие власти подверглись резкой критике со стороны общественности, объявив о режиме экономии: всем правительственным учреждениям было предписано существенно сократить расходы. Исключением стали только два ведомства — управление по административным вопросам президента Турции и генеральный секретариат парламента. Кроме того, первая леди Эмине Эрдоган призвала турок уменьшить потребление пищи, чтобы начать бороться с мировой несправедливостью в вопросе распределения продовольствия.

Тогда президентскую чету, а также правящую партию упрекнули в приверженности двойным стандартам. Сегодня турецкое общество по-прежнему не разделяет энтузиазм Эрдогана, выраженный им в ходе стамбульского мероприятия. Людям куда более понятны негативные проявления складывающейся ситуации, так как она напрямую отражается на них.

«Президент Эрдоган сказал: «Мы написали книгу экономики», граждане сказали: «В Турции нет такой вещи, как экономика! Есть хаотичное управление», — сообщает турецкий телеканал, проведший уличный опрос.

«Действительно, это книга про экономику, но в ней описана не очень хорошая экономика. Если поступать так, как делает Эрдоган, то доллар может вырасти до десяти лир, а инфляция — до 50%. В этой книге написано: «Посмотрите, что сделал Эрдоган, и сделайте обратное», — иронизирует пользователь.

«Книга экономики, написанная Эрдоганом: голод, бедность, страдания».

«Да, Вы в ней написали, что сейчас производство в упадке, импорт стоит много долларов, люди не знают, как дожить до конца месяца, покупательная способность ниже нуля, но экономика в порядке», — с иронией сообщает турок.

«Как может называться книга Реджепа Тайипа Эрдогана по экономике?

А) «Руководство по разграблению страны»

Б) «Как потопить страну»

В) «Да, я высосал 128 миллиардов долларов»

Г) «Искусство быть благочестивым обманщиком».

Тем временем международные эксперты ожидают ухудшения ситуации на турецких финансовых рынках. Предполагается, что у Турции нет резервов для смягчения неблагоприятной ситуации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Голод, бедность, страдания: народ Турции возмутила речь Эрдогана об экономических успехах
турция экономика турецкая лира
Комментировать