Блогер Роман Алябьев 20 лет прожил в Германии и вернулся в Россию, разочаровавшись в Европе

Москва, 15 ноября. Русский эмигрант Роман Алябьев 20 лет прожил в Германии, однако несколько месяцев назад принял решение вернуться в Россию.

Мужчина отметил, что буквально все вытесняло его из страны. По словам россиянина, в какой-то момент он понял, что просто не может жить в месте, где постоянно происходит «что-то странное».

«Мне когда-то говорили, что приезжие — это проблема, что арабы загрязнили Германию, и все портят. Ничего подобного: мне ни один араб ничего плохого не сделал. Но на меня ужасное впечатление производили именно некоторые немецкие граждане, например, любители выпить: так называемый низкий социальный уровень. На моей улице было множество всяких непонятных личностей: от наркоманов и алкоголиков до каких-то неформалов и людей, по которым не понять, какого они пола», — написал Алябьев в блоге «Открыто о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

pixabay.com / Aleš Kartal

Также мужчина отметил, что плакат с целующимися мужчинами на остановках немецкого общественного транспорта — это вполне обычное дело. Однако выставлять это напоказ, по мнению россиянина, просто ужасно.

«И еще там очень грязно. Например, детская площадка: приходят немцы со своими детьми: курят, пьют пиво, тут же бросают бычки, здесь же бегают их дети», — с возмущением добавил Алябьев.

Кроме того, немцы не имеют совершенно никакого представления, как должны выглядеть детские сады. Там экономят на всем, в том числе и на освещении.

pixabay.com /

«Это не назвать детским садом. Простите, конечно, но больше подходит слово "приемник для детей". Насколько нужно не любить своего ребенка, чтобы отдать его в такой детский сад. Расскажу, как выглядит воспитатель в одном из садов. Это огромный каких-то непотребных размеров молодой мужчина: серьги, пирсинг, татуировки чуть ли не на лице, одет в какую-то засаленную одежду. Он у них там просто сидит дни целые и ничего не делает. Дни целые просиживает. Дети в полумраке...», — подчеркнул россиянин.

Таким образом все эти негативные моменты наложились в сознании мужчины одно на другое. Все вытесняло из страны, резюмировал блогер.

Роман Алябьев ранее пожаловался на дороговизну здоровой пищи в Германии. По его словам, качественную пищу могут позволить себе только весьма состоятельные немцы.