Депутат Морозов назвал причиной русофобии в Европе «большие деньги»

За бессмысленными и агрессивными заявлениями в адрес России подчас скрывается банальное желание заработать. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией. По его словам, в дело может быть запущена статья 4 договора о Североатлантическом альянсе, которая предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран-участниц блока видит угрозу своей безопасности, территориальной целостности и политической независимости.

«Это абсолютно очевидный элемент информационной войны, который к каким-то реальным военным угрозам со стороны России не имеет никакого отношения, — заметил Морозов. — Даже смешно говорить о том, что РФ якобы ставит какие-то далеко идущие цели, связанные с территориальной целостностью Польши или стран Прибалтики. Это все мифы, рожденные больной фантазией!»

По словам депутата, эти мифы, скорее, похожи на безумства: он убежден, что никому и в голову не может прийти мысль о чем-либо подобном.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Так что, если мы видим заявления, расходящиеся со здравым смыслом и с реальностью, значит, перед нами элемент гибридной войны, пропаганды, которая рассчитана на то, чтобы еще раз поднять градус русофобии в Европе, назвать Россию исчадием ада, страной, от которой исходят все беды. Однако за этой риторикой скрываются абсолютно меркантильные интересы: вся борьба сводится к тому, чтобы обнулить «Северный поток—2», — убежден парламентарий.

Собеседник ФАН заявил, что уровень русофобии будет поднят до такого значения, при котором страны, кровно заинтересованные в проекте (Германия, Великобритания и другие), предпочтут отказаться от него по политическим мотивам.

«Ни о какой территориальной целостности ни Польши, ни Прибалтики здесь речь не идет — только о больших деньгах, о том, кто будет поставлять в Европу газ: Россия или Америка», — резюмировал Морозов.

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