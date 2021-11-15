Религиозные организации в США выступили против социальных законопроектов в «плане Байдена»

Вашингтон, 15 ноября. Коалиция религиозных организаций США требует убрать ряд положений, касающихся дошкольного обучения и ухода за детьми, из законопроекта по социальной политике American Families Plan, предложенного президентом Джо Байденом. Об этом сообщило издание The New York Times.

A coalition of conservative religious groups is lobbying to remove a nondiscrimination provision from President Biden’s child care plan. The groups fear it would disqualify their programs from receiving a huge infusion of federal money. https://t.co/ywLBbhq5lL — The New York Times (@nytimes) November 15, 2021

По данным СМИ, представители религиозных групп давят на законодателей, чтобы те отменили или изменили тексты инициатив Байдена, связанных с дошкольным обучением и уходом за детьми. Учреждения, предоставляющие подобные услуги в США, в большинстве своем связаны с различными конфессиями, и они опасаются, что новые предложения могут лишить их федерального финансирования.

«Это по-разному повлияет на нашу способность придерживаться католической миссии. Мы очень много работали, и сейчас заявляем о своих опасениях», — сказал заместитель директора по общественной политике Совета американских католических епископов Дженнифер Дэниелс.

План Байдена

«Семейный план» Байдена предусматривает выделение почти 400 млрд долларов на помощь штатам в создании универсальных дошкольных учреждений и программ доступного ухода за детьми в течение первых шести лет жизни. Законопроект предполагает гибкую систему экономии. Так, малообеспеченные семьи, которые зарабатывают менее 75% от среднего размера дохода населения, ничего не будут платить за ясли и детсад; для семей среднего достатка предусмотрено возмещение не более 7% от дохода. Предлагается также бессрочно увеличить налоговые льготы на иждивенцев: до 4 тыс. долларов на одного ребенка и на 8 тыс. — на двух и более.