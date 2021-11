Религиозные организации в США выступили против социальных законопроектов в «плане Байдена»

Вашингтон, 15 ноября. Коалиция религиозных организаций США требует убрать ряд положений, касающихся дошкольного обучения и ухода за детьми, из законопроекта по социальной политике American Families Plan, предложенного президентом Джо Байденом. Об этом сообщило издание The New York Times.

A coalition of conservative religious groups is lobbying to remove a nondiscrimination provision from President Biden’s child care plan. The groups fear it would disqualify their programs from receiving a huge infusion of federal money. https://t.co/ywLBbhq5lL