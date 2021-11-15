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Религиозные организации в США выступили против социальных законопроектов в «плане Байдена»
Весь мир
Религиозные организации в США выступили против социальных законопроектов в «плане Байдена»
pixabay.com  / 

Вашингтон, 15 ноября. Коалиция религиозных организаций США требует убрать ряд положений, касающихся дошкольного обучения и ухода за детьми, из законопроекта по социальной политике American Families Plan, предложенного президентом Джо Байденом. Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным СМИ, представители религиозных групп давят на законодателей, чтобы те отменили или изменили тексты инициатив Байдена, связанных с дошкольным обучением и уходом за детьми. Учреждения, предоставляющие подобные услуги в США, в большинстве своем связаны с различными конфессиями, и они опасаются, что новые предложения могут лишить их федерального финансирования.

«Это по-разному повлияет на нашу способность придерживаться католической миссии. Мы очень много работали, и сейчас заявляем о своих опасениях», — сказал заместитель директора по общественной политике Совета американских католических епископов Дженнифер Дэниелс.

План Байдена

«Семейный план» Байдена предусматривает выделение почти 400 млрд долларов на помощь штатам в создании универсальных дошкольных учреждений и программ доступного ухода за детьми в течение первых шести лет жизни. Законопроект предполагает гибкую систему экономии. Так, малообеспеченные семьи, которые зарабатывают менее 75% от среднего размера дохода населения, ничего не будут платить за ясли и детсад; для семей среднего достатка предусмотрено возмещение не более 7% от дохода. Предлагается также бессрочно увеличить налоговые льготы на иждивенцев: до 4 тыс. долларов на одного ребенка и на 8 тыс. — на двух и более.

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сша религия дошкольное образование
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