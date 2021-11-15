Донбасс посетил новый глава Минобороны Украины, а США продолжают использовать Киев

В Донбассе стороны активно используют ствольную артиллерию, ВСУ закрепились на левом береги реки Кальмиус, а новый министр обороны Украины познакомился с командирами дислоцированной в регионе группировки. На этом фоне Киев подписывает «Хартию стратегического сотрудничества» с США, муссирует слухи о якобы возможном «наступлении» России, которые использует для получения дивидендов от Запада.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе повысилось более чем в 1,5 раза (3 118 обстрелов против 1 867). 90% из них совершено в Донецкой области, где стороны конфликта вдоль всей линии фронта близ территории ДНР начали активно применять ствольную артиллерию. При этом, по крайней мере пока, от обстрелов страдают в основном мирные жители и постройки по обе стороны от линии соприкосновения.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно сложная ситуация сохраняется в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска) и Попасной (66 км западнее Луганская), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, которые прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов. Эпизодически ухудшается ситуация в районах Сокольников (38 км северо-западнее Луганска) и станицы Луганской (15 км северо-западнее Луганска).

12 ноября в районе Нижнетеплого (24 км севернее Луганска) неподалеку от ж/д полотна подорвался автомобиль, на котором передвигались два военных 79-й десантно-штурмовой бригады, в том числе заместитель командира — начальник воздушно-десантной подготовки бригады подполковник Прусов Руслан Халилович. В результате оба военнослужащих погибли. Учитывая довольно близкое расположение ж/д полотна к линии соприкосновения (500-700 метров), происшествие могло быть следствием как наезда на собственное минное поле, так и работы разведгруппы защитников Донбасса.

В связи с относительно спокойной ситуацией на северном участке фронта именно его и выбрал для инспекции новый министр обороны Украины Алексей Резников в ходе своего ознакомительного визита в Донбасс 12-13 ноября. Сопровождали его Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, командующий операцией объединенных сил генерал Александр Павлюк.

Федеральное агентство новостей /

В ходе мероприятия Резникова ознакомили с ситуацией на линии соприкосновения, он поучаствовал в награждении отличившихся и познакомился с командованием группировки и подчиненных ей частей. Побывал также Резников и на командном пункте группировки «Север» в Северодонецке.

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На линии соприкосновения новому министру решили показать лишь район Золотого, где позиции занимает 24-я механизированная бригада из родной для Резникова Львовской области.

На центральном участке фронта сложная обстановка сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.

Сегодня в сумерках ВСУ снова накрыли мощным огнем артиллерии северные и западные окраины Донецка.



В том числе район железнодорожного вокзала, аэропорта. поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка. pic.twitter.com/GP0gNIG56A — Ученик Штирлица (@moments_Spring) November 9, 2021

Судя по скоплению артиллерии на железнодорожной станции в Дружковке (67 км северо-западнее Донецка), 10-я горная штурмовая бригада начала погрузку своих артиллерийских подразделений. Кроме того, подтвердилось предположение о прибытии под Донецк 56-й мотопехотной бригады — скорее всего, для замены 58-й мотопехотной бригады. Техника бригадной артиллерийской группы первой отметилась 6 ноября при прохождении Запорожья, а 7 ноября ее уже увидели наблюдатели ОБСЕ в Покровске.

Пока Администрации Вашингтона и Киева спорят "едут ли русские танки к границам Украины или нет", очередной эшелон военной техники ВСУ проследовал в Донецком направлении через Запорожье 5.11.21 #Ukraine #Russia pic.twitter.com/2PMpL9IrBE — Записки охотника (@galandecZP) November 6, 2021

На этом фоне весьма примечательно обнаружение в районе Нетайлово (15 км северо-западнее Донецка, будущая зона ответственности 56-й мотопехотной бригады) двух минных заградителей и одной машины разминирования. Это говорит о том, что командование украинской группировкой оценивает направление Донецк — Покровск как опасное, с которого ожидаются действия танков и бронетехники защитников Донбасса. Поэтому здесь либо содержится подвижный отряд заграждения, либо планируется оборудовать очередное минное поле.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровского (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады. При этом украинские военные не только удерживают Старомарьевку, но и заметно улучшили свои позиции на левом берегу реки Кальмиус, о чем говорится в отчете миссии ОБСЕ за 11 ноября.

Федеральное агентство новостей /

Согласно данным, полученным с БПЛА, наблюдатели обнаружили три новые позиции на левом побережье севернее Старомарьевки, одну из них украинские военные продолжали оборудовать. Для сообщения через реку инженерами 93-ей бригады из подручных материалов был построен наплавной мост, состоящий из бочек для нефтепродуктов и деревянных досок поверх них. Результатом такого продвижения стало сокращение межпозиционного пространства с 1,7 км до 900 метров и получение полноценного плацдарма в 25-30 км от границы с Российской Федерацией. Такое положение дел явно не будет спущено на тормозах командованием Народной милиции ДНР, а значит, получена очередная точка напряжения на линии соприкосновения.

Ожидание войны и саммит глав МИД ЕС

В ноябре в информационном поле активно распространялись домыслы о якобы «агрессивных действиях» РФ против Украины. 12 ноября на излете своего визита в США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва «ищет возможности продвинуться вглубь территории Украины». 13 ноября заместитель главы Офиса президента Украины по национальной безопасности Роман Машовец заявил, что «вся доступная информация указывает на то, что вооруженные силы России постоянно поддерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины», а «недавние учения нацелены на подготовку к нападению».

Со слов Машовца, после проведенных во второй половине 2021 года ВС РФ широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины в пункты постоянной дислокации вернулся только личный состав, а боевая и другая военная техника, в том числе ракетные системы «Искандер», остались у границы Украины.

«Несмотря на санкции и большую озабоченность западных стран, Российская Федерация практически реализовала свои намерения относительно стратегического окружения территории Украины, в том числе с территории Беларуси, и продолжает подготовку наступательных действий на территории Украины», — сказал Роман Машовец.

Примечательно, что интервью замглавы Офиса президента Украины давал американскому изданию Military Times, популярному среди чиновников Пентагона и представителей военных ведомств стран-членов НАТО. Сам же материал был построен как своеобразный укор официальному представителю Министерства обороны США, который в этот же день прокомментировал данные о группировке российских войск, назвав ее «необычной по размеру», но отказался давать более конкретную оценку.

Вероятнее всего, цель публикации — привлечь большее внимание Вашингтона к приграничным с Украиной районам России и, конечно же, получить очередные дивиденды, вполне возможно, в качестве увеличения военного присутствия или организации воздушного патрулирования украинской территории.

Кулеба закликав Євросоюз стримати Росію від подальшої агресіїhttps://t.co/S8Fayy2tdF — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) November 14, 2021

Следующим шагом Киева стало активное давление на ЕС. 14 ноября министр иностранных дел Украины переговорил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В ходе разговора Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации вокруг украинского вопроса и в Донбассе, обвинил Москву в «деструктивном» подходе к переговорам в «нормандском» формате и призвал Евросоюз принять меры по сдерживанию якобы агрессивных действий со стороны России. Учитывая, что на 15-16 ноября в Брюсселе (Бельгия) запланирована работа Совета по иностранным делам и обороне, основной целью Кулебы было лоббирование очередных санкций против Москвы, а также скорейшего развертывания учебной миссии ЕС.

На этом фоне появляются сообщения, что ВС Украины уже дана команда готовиться к прямым широкомасштабным боевым действиям, которые станут перезагрузкой переговорного кейса.

Расширение сотрудничества между США и Украиной

Дмитрий Кулеба посетил США, где встретился с главой государственного департамента Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности президента США Джеком Салливаном. Итогом стало подписание новой «Хартии стратегического партнерства» и возобновление регулярных встреч Комиссии стратегического партнерства. Документ в целом ничего нового не содержит: в нем собраны заверения в поддержке «территориальной целостности» и помощи Украине, углублении военного и военно-технического сотрудничества, противодействии России.

Кулеба и Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства между Украиной и США.​Озвучены пять главных пунктов Хартии, подписанной между Украиной и США pic.twitter.com/4kCllDVNEk — DANA TAUSCH ???????? ???????? (@2001Danata) November 11, 2021

Однако есть и интересные моменты, касающиеся энергетики и экономики. Согласно им Вашингтон обязуется способствовать модернизации ядерного сектора Украины, интеграции ее энергосистемы в Европу. Последнее, учитывая намерения аккумулировать водородную энергию в соляных пещерах и их большое наличие на востоке Украины, говорит о планах США «присосаться» к генерации «зеленой» энергии с рынком сбыта в Европе. Однако в этом случае конфликт в Донбассе очень мешает, следовательно, США попытаются его урегулировать.

Что касается экономики, то Киев обязуется уделять приоритетное внимание корпоративному управлению на своих государственных предприятиях и банках, что, вероятно, свидетельствует о планах Вашингтона подмять под себя часть этих предприятий.

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