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Глава ЯНАО Артюхов возглавил топ-10 репутационных кейсов российских губернаторов
Политика
Глава ЯНАО Артюхов возглавил топ-10 репутационных кейсов российских губернаторов
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 15 ноября. Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг репутационных кейсов глав российских регионов, который возглавил руководитель ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как пишет автор Telegram-канала «ПолитологОрлов», глава Ямало-Ненецкого автономного округа оказывается в центре внимания из-за политики по наращиванию инвестиционной привлекательности региона. Как считают эксперты, Артюхова активно поддерживает федеральный центр, о чем говорят регулярные выделения средств на реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов на Ямале.

«Можно ожидать, что центр продолжит оказывать поддержку региону, подчеркивая его особую значимость как территории с огромным ресурсным потенциалом», — пишет ИА «Север-Пресс».

Глава ЯНАО Артюхов возглавил топ-10 репутационных кейсов российских губернаторов
Prt Scr instagram.com / @artyukhov_da

Аналитики отдельно указывают на умение Артюхова лоббировать свои интересы. Ярким примером стало увеличение субсидированных рейсов в ЯНАО.

Ранее депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил, что планирует внести поправки в законопроект о региональной власти РФ. По его словам, замечание связано с распределением обязанностей в сложноустроенных субъектах.

Как сообщал НСН, Дмитрий Артюхов вошел в число самых влиятельных глав регионов. Также в списке мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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россия янао артюхов
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