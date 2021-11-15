Волочкова заявила, что новая жена Игоря Вдовина не любит ее дочь

Москва, 15 ноября. Балерина Анастасия Волочкова рассказала о тяжелой жизни своей 16-летней дочери Ариадны. По ее словам, девочке плохо в новой семье отца, бизнесмена Игоря Вдовина.

После скандального расставания с предпринимателем танцовщица не упускает момента уколоть бывшего возлюбленного. Однако в последнее время объектом ее агрессии стала новая супруга Вдовина — телеведущая Елена Николаева.

Волочкова рассказала, что девочка чувствует себя плохо в их доме. По ее мнению, всему виной стала чужая женщина, которая не может полюбить Ариадну.

«Конечно, ребенку живется тяжело. Ариша мне неоднократно говорила о том, что с чужой женщиной, которая ее не любит… Она ее не любит! Лена не любит Аришу, ей, конечно, тяжело», — поделилась балерина в беседе с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Волочкова заявила, что всегда будет рада ребенку в своем доме, и подчеркнула, что Ариадна и сама должна знать, куда ей стоит идти в случае чего. Несмотря на критику, балерина считает, что смогла вырастить из девочки продолжателя своего дела, сообщает «Вечерняя Москва».

Несмотря на все упреки Волочковой, новая семья Вдовина живет счастливо, о чем свидетельствуют постоянные публикации его жены, которая ждет ребенка. Ранее ведущая Николаева рассказала, что не планировала беременность и радостная новость стала для нее сюрпризом.