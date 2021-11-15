Россияне с зарплатой до 20 тысяч рублей стали на 50% чаще брать ипотеку

Москва, 15 ноября. Доля ипотечных заемщиков с доходом ниже 20 тысяч рублей возросла за два года на 50%. Такие данные приводятся в исследовании «СберИндекса» «Рынок жилья: есть ли риск падения цен?».

Основной приток пришелся на кризисный 2020 год на фоне низких ставок. В целом в январе-октябре 2021 года рост популярности ипотеки в стране замедлился и прирост заемщиков оказался меньше, чем в прошлом году, независимо от уровня зарплаты клиентов, указали в «Сбере».

Зарплата «типичного ипотечного заемщика» в России на текущий момент составила 60–100 тысяч рублей. При этом в среднем по стране она находится в диапазоне 50–55 тыс. рублей.

Интерес российских клиентов к программам рефинансирования ипотеки и обычных кредитов постепенно сокращается. На это обратили внимание представители банков.