Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 15:53
15:50
Происшествия
В Екатеринбурге школьник три года насиловал девятилетнюю сводную сестру
15:50
Происшествия
Силовики проверяют законность проведенной в Дагестане кадастровой оценки
15:48
Общество
Психолог Латыпов дал совет, как избежать депрессии на работе осенью и зимой
15:48
Политика
В Сети появилось видео с многотысячной толпой мигрантов на границе Польши и Белоруссии
15:45
Общество
Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки
15:42
Шоу-бизнес
Помощница Волочковой опровергла новости о выселении пьяной балерины из отеля
15:41
Политика
Сенатор Клишас резко ответил на призыв Польши исключить РФ из международных организаций
15:37
Политика
Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
15:36
Общество
Доктор Мизин назвал преимущества межсезонного отдыха и лечения в Евпатории
15:35
Общество
Экс-голкипер соборной РФ по футболу Малафеев тепло поздравил модель Одинцову с днем рождения
Все новости

Лукашенко спрогнозировал, что странам ЕС «с весны аукнется» их отношение к беженцам

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 14:59
Политика
Лукашенко спрогнозировал, что странам ЕС «с весны аукнется» их отношение к беженцам
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 ноября. Страны Евросоюза весной поплатятся за свое отношение к беженцам, считает белорусский глава государства Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, он не желает зла Европе и не хочет оказаться правым, тем не менее впереди ее ждет возмездие.

«Не хочу быть провидцем, но то, что творят европейцы сейчас, — это с весны им аукнется», — подчеркнул лидер Белоруссии.

Стоит отметить, что в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе Вильнюс, Рига и Варшава обвиняют Минск. Однако Белоруссия не считает себя виноватой в сложившейся обстановке.

Президент также признался, что из-за западных санкций у Минска нет возможностей, денег и сил сдерживать перемещение беженцев в европейские страны.

Ранее Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину. Белоруссия готова отправить всех беженцев домой, но люди сами этого не хотят, рассказал белорусский лидер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко спрогнозировал, что странам ЕС «с весны аукнется» их отношение к беженцам
беженцы белоруссия лукашенко
Комментировать