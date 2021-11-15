Лукашенко спрогнозировал, что странам ЕС «с весны аукнется» их отношение к беженцам

Минск, 15 ноября. Страны Евросоюза весной поплатятся за свое отношение к беженцам, считает белорусский глава государства Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, он не желает зла Европе и не хочет оказаться правым, тем не менее впереди ее ждет возмездие.

«Не хочу быть провидцем, но то, что творят европейцы сейчас, — это с весны им аукнется», — подчеркнул лидер Белоруссии.

Стоит отметить, что в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе Вильнюс, Рига и Варшава обвиняют Минск. Однако Белоруссия не считает себя виноватой в сложившейся обстановке.

Президент также признался, что из-за западных санкций у Минска нет возможностей, денег и сил сдерживать перемещение беженцев в европейские страны.

Ранее Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину. Белоруссия готова отправить всех беженцев домой, но люди сами этого не хотят, рассказал белорусский лидер.