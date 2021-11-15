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Блогер Сочинский Сибиряк удивился трем вопросам, которые французы задают русским туристам
Общество
Блогер Сочинский Сибиряк удивился трем вопросам, которые французы задают русским туристам
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Москва, 15 ноября. Жители Франции часто задают одинаковые и стереотипные вопросы при встрече с россиянами. Автор блога «Сочинский Сибиряк» перечислил самые распространенные из них.

Иностранцы с интересом относятся к культуре и обычаям России. При встрече с россиянами обычно они задают одни и те же вопросы. Об этом на своей странице на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал блогер «Сочинский Сибиряк». По его словам, чаще всего одинаковые вопросы задают именно французы.

«После того, как они слышали, что я из России, я уже был готов снова и снова отвечать на одно и то же», — рассказал он.

Один из самых популярных вопросов иностранцев связан с особенностями русского языка. Они удивляются способности россиян говорить на нем и утверждают, что его сложно выучить. Блогер считает, что хотя русский язык и сложен, он позволяет максимально точно передать все детали настроения человека.

Блогер Сочинский Сибиряк удивился трем вопросам, которые французы задают русским туристам
Prt Scr youtube.com / ОСНОВЫ РУССКОГО МИРА: ЛЕКТОРИЙ

Другие вопросы связаны с обычаями россиян, в частности с гостеприимством. Французы отмечают искренность жителей России и их желание помочь окружающим, однако не понимают, почему они так поступают и в чем выгода такого отношения к гостям.

Блогер Сочинский Сибиряк удивился трем вопросам, которые французы задают русским туристам
pexels.com / cottonbro

Наконец, многие вопросы вызвали у блогера смех. Некоторые из них основаны на стереотипах о холодном климате в России, другие же связаны с заблуждением об именах россиянок.

«Одним из самых смешных вопросов у меня было: «Почему всех женщин в России зовут Наташами или Настями?». Уж не знаю, откуда герой этого вопроса взял именно два этих имени, но, видимо, у него просто был какой-то ограниченный личный опыт общения с русскими», — отметил автор.

Россия привлекает иностранцев не только культурой, но и некоторыми бытовыми особенностями. Ранее японский блогер Коки рассказал об основных преимуществах жизни в России.

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вопросы иностранцы стереотипы
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