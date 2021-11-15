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В Ростехе объяснили, почему дорожает продукция АвтоВАЗа
Экономика
В Ростехе объяснили, почему дорожает продукция АвтоВАЗа
lada.ru

Дубай, 15 ноября. Стоимость транспортных средств, собирающихся на мощностях АвтоВАЗа, выросла в течение года примерно на 9-12%, отметил в комментарии журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Его слова передает ТАСС.

Конкурентные автомобилестроительные корпорации повышают ценники на транспортные средства, это же делает и отечественный концерн, подчеркнул представитель Ростеха.

«Примерно на уровне конкурентов — 9-12%, в зависимости от моделей. Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны. Мы смотрим, на сколько поднимается цена у наших конкурентов, — у того же, например, Hyundai или Kia. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Мы поднимаем цену таким образом, чтобы она была ниже, чем у наших конкурентов», — комментирует ситуацию Чемезов.

Машины дорожают, так как на рынок оказывают влияние мировые инфляционные процессы, считает глава государственной корпорации. Он допускает, что очередное повышение стоимости ТС может случиться, но обновление будет умеренным. Чемезов также сравнил российские модели с зарубежными брендами и подчеркнул, что продукция АвтоВАЗа может похвастаться хорошими показателями.

«Сегодня мы точно можем сказать, что по качествам и характеристикам наши машины не уступают иностранным одноклассникам — ни корейским, ни европейским», — поделился Чемезов.

Компания «АвтоВАЗ» является самым крупным производителем легковых машин на территории Российской Федерации. Концерн включен в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Совместное предприятие Ростеха и Renault под названием Alliance Rostec Auto B.V. владеет брендом. Французской марке принадлежит 68%, а госкорпорации РФ — 32%.

Тольяттинский автопроизводитель однозначно повысит цены на производимые машины в 2022 году, причем рост цен составит от 10% до 15%, предполагает директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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