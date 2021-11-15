Маркетолог Орлова назвала соцсети и мессенджеры, реклама в которых оправдает вложения

Чтобы понять, насколько важно для бизнеса в настоящее время развивать коммуникации в Сети, достаточно посмотреть на статистику. Соцсетей и мессенджеров много, но на рекламу в каких именно стоит тратить деньги, в беседе с ФАН рассказала маркетолог, основатель digital-агентства PR-Games Варвара Орлова.

При населении России в 145 млн человек уровень проникновения интернета составляет 85%. В 2021 году соцсетями пользуются 67,8% россиян, что ни много ни мало 99 млн человек. Мессенджеры же в чести у более 50 млн россиян, причем вне зависимости от места проживания: будь то мегаполис или поселок отдаленном регионе.

«В среднем в мире человек проводит в интернете порядка 3,5 часа в день. Россия общемировой рубеж уже преодолела — мы проводим в интернете четыре часа в день. Примечательно, что 42% пользователей, почти половина населения страны, используют соцсети и мессенджеры для поиска информации, совершения покупок товаров или услуг. Получается, что уже давно соцсети перестали быть просто способом коммуникации. Это своеобразная замена поисковым системам и маркетплейсам», — уверена Орлова.

По словам Орловой, особенно актуальна такая манера поведения, по ее словам, среди молодежи 16-24 лет. Молодые люди еще и более активны, когда дело касается покупок. На втором месте по уровню пользования — люди среднего возраста. И в дальнейшем по мере взросления миллениалов количество поисковых запросов в соцсетях и мессенджерах будет только расти.

Из личного архива Варвары Орловой / Денис Раскин

«Отсюда следует вывод, что рекламные вложения в продвижение компании в соцсетях и мессенджерах жизненно необходимы для бизнеса. И здесь очень важно определиться с тем каналом, который будет оптимально соответствовать задачам по увеличению экономических показателей и росту узнаваемости, а также по формированию имиджа. Согласно статистике, первое место прочно занимает YouTube — 85,4% россиян регулярно обращаются к этому ресурсу. На втором месте — VK (78%). Whatsapp — 75,8%, Instagram — 61,2%, «Одноклассники» — 47,1%, Facebook — 34,9%», — рассказала Орлова.

Она подчеркнула, что последняя платформа будет наиболее интересной в плане вложений. Обновленный Facebook в виде Meta будет не просто быстрее всех развиваться — в будущем он станет первой в мире метавселенной. Люди будут находиться в виртуальной реальности, а рекламные блоки и предложения будут использовать элементы дополненной реальности, убеждена маркетолог. По ее мнению, эти нововведения наверняка сделают Facebook первой соцсетью в мире.

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Однако с мессенджерами история иная.

«На первое место среди мессенджеров, без сомнений, вскоре выйдет Telegram, чья доля недавно превысила 28%. Платформа становится все более популярной у людей во всем мире. Плюс Telegram дает возможность пользователю не только общаться, но и получать массу необходимой информации – от новостей до рекламных предложений. А недавно были запущены новые рекламные возможности для размещения, чего так давно ждал бизнес», — сказала Орлова.

Орлова рассказала о плюсах и минусах рекламной политики Telegram. С одной стороны, по ее словам, там высокий порог входа — минимальный бюджет от 1 млн евро, который рассчитан на крупные рекламные агентства и международные компании. С другой — эта дороговизна позволит насытить рынок действительно интересным контентом и предложениями.