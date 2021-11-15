Политолог Михеев предложил необычный способ убрать группировку ВСУ с Донбасса

Киев, 15 ноября. Ситуацию с беженцами в Белоруссии можно использовать для полного прекращения конфликта в Донбассе.

Необычный способ усмирить Украину и завершить, наконец, процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе в эфире канала «Sputnik на русском» предложил известный политолог Сергей Михеев, пытаясь спрогнозировать действия России в ответ на обострение ситуации на линии разграничения.

Первым делом эксперт призвал не придавать значения грозным заявлениям, звучащим из Пентагона. В качестве примера, он привел слова командующего группировки кораблей ВМС США, зашедших недавно в Черное море, который предупредил, что американские военные будут пристально наблюдать за событиями на юго-востоке Украины и готовы вмешаться в случае реальной угрозы для Киева. Политолог напомнил, что Вашингтон не готов воевать с Россией из-за Донбасса, о чем не раз говорили и в Пентагоне, и в Белом доме. Пафосные заявления американских военных предназначены исключительно для украинской публики.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Михеев также выразил уверенность в том, что для урегулирования конфликта на Украине России пора переходить к более радикальным методам. Пора забыть о Минских соглашениях, которые Киев уже, по факту, разорвал в одностороннем порядке. Нужно продемонстрировать Украине свою военную мощь и готовность вмешаться в любой момент. Также давно пора ответить на постоянные обстрелы ВСУ на линии разграничения, подавив все украинские огневые точки. Параллельно с военными методами нужно совершенствовать и политические — найти на Украине нормальную адекватную политическую силу, которая могла бы законными методами сместить нынешнюю власть.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе предоставил еще одну возможность аккуратно разобраться с группировкой ВСУ в Донбассе, тем самым покончив с войной.

«Было бы полезно растянуть по флангам силы и средства противника. Для этого нужно зайти в какой-то мере с тыла. Пусть Белоруссия направит всю эту толпу беженцев на Украину. Границы там как таковой нету, как и дорог. Будут добираться лесами и болотами, а украинские военные пусть за ними гоняются по этим лесам. Перебрасывают дополнительные подразделения с фронта, бронетехнику. Так глядишь и всю группировку с Донбасса к границе с Белоруссией перебросят. Увязнут там намертво. Все ведь зависит от мощности этого миграционного потока. Способ необычный, но почему бы не попробовать. Так, глядишь, и воевать с украинской стороны некому станет», — описал свой план политолог.

Ранее украинский депутат Анатолий Бурмич раскрыл схему, которая позволит украинской верхушке заработать миллиарды на беженцах из Белоруссии.