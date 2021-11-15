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Йошкар-Ола получила новый современный автовокзал
Общество
Йошкар-Ола получила новый современный автовокзал
mari-el.gov.ru  /  Республика Марий Эл

Йошкар-Ола, 15 ноября. Новый современный автовокзал появился в Йошкар-Оле. Генеральный подрядчик завершил строительство и успешно сдал объект, приемку работ провел глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Здание оснастили просторным залом ожидания, десятью перронами с павильонами для прибытия и отправления автобусов, а также медпунктом и комнатой матери и ребенка. Строительство автовокзала позволит качественно улучшить пассажирские перевозки.

«Уважаемые жители республики, завершены строительно-монтажные работы нового автовокзала в полном объеме. Он строился в рамках реализации индивидуальной программы развития республики. Спасибо подрядчику, который сработал в срок и очень качественно. Внутренними конкурсами завершаются процедуры поставщика мебели, в ближайшее время она будет установлена», — цитирует Евстифеева «МедиаПоток».

Кроме того, глава Марий Эл обратился к перевозчикам, призвав их обновить парк автобусов, что у местных жителей и гостей республики возникало желание пользоваться перевозками. По словам Евстифеева, новый автовокзал также поможет в развитии туристической сферы региона, так как там смогут парковаться автобусы в ожидании окончания экскурсии по городу.

Ранее Марий Эл по итогам 2021 года вошла в первую десятку регионов России по темпам дорожного строительства. В этом году в регионе удалось полностью реализовать все поставленные цели и задачи.

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