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Глава Ростеха Чемезов оценил базовую версию истребителя Checkmate в 30-35 млн долларов
Армия
Глава Ростеха Чемезов оценил базовую версию истребителя Checkmate в 30-35 млн долларов
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Дубай, 15 ноября. Базовая комплектация новейшего однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate будет стоить порядка 30-35 миллионов долларов, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на выставке Dubai Airshow в столице ОАЭ.

Он подчеркнул, что заказчик сможет оборудовать самолет широким спектром электроники, средств радиоэлектронной борьбы и вооружения. Открытая конфигурация перспективного российского истребителя позволяет оснащать его даже системами иностранного производства.

«Конечно, из-за этого варьируется цена. Базовая, я надеюсь, будет в районе 30-35 миллионов долларов», — рассказал Чемезов.

Ранее Checkmate был представлен в рамках международного авиасалона Dubai Airshow, передает телеканал «360». В частности, эксклюзивную презентацию прототипа истребителя провели для представителей руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

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россия ростех чемезов checkmate
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